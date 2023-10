Meteo. Ancora tanto caldo in Sicilia, e non è una bella cosa...

04/10/2023 08:11:00

Fa ancora tanto caldo, nonostante siamo ad ottobre, in Sicilia. In tutta la regione per la giornata di oggi non è prevista una nuvola.

Splende il sole e le temperature toccheranno i 28 gradi,in alcuni casi anche 30, con mare calmissimo.

Queste condizioni meteo estive potrebbero indurre a batterci il petto sull'estate che non finisce mai. Ma non è proprio così. Il caldo e l'assenza di piogge può creare condizioni di aridità ai terreni che, di conseguenza, potrebbero subire danni consistenti in caso di piogge abbondanti. La tropicalizzazione delle condizioni meteorologiche sappiamo che comportano violenti acquazzoni, spesso molto dannosi. Non è un bene per l'agricoltura.

E poi una questione politica, c'è il mare piatto, calmo, che potrebbe incentivare ancora di più la partenza di migranti dal nord Africa, e far tornare l'emergenza vissuta nelle scorse settimane.

Queste, nel dettaglio, le previsioni in provincia di Trapani.

Mercoledì 4 Ottobre: bella giornata di sole. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 19°C alle ore 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 6km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità tra 11km/h e 16km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.9, corrispondente a 808W/mq.

Giovedì 5 Ottobre: bella giornata di sole. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 26°C, la minima di 19°C alle ore 7. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord alla sera con intensità di circa 8km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.9, corrispondente a 804W/mq.