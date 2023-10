Mazara, Giuseppe Ferrara è campione italiano di biliardo per la nona volta

11/10/2023 20:00:00

La nobile disciplina del biliardo regala un altro successo prestigioso al maestro Giuseppe Ferrara, che all'età di 71 anni si è laureato ancora una volta campione italiano. E' il nono successo italiano per Ferrara, che al recente campionato italiano individuale svoltosi a Calangianus in Sardegna si è imposto nella specialità "Biathlon 5 birilli/Carambola 3 Sponde", arricchendo ulteriormente il suo palmares che comprende oltre ai titoli italiani anche partecipazioni a Coppa d'Europa (Germania 2008) e campionati mondiali (Danimarca 1993) con piazzamenti prestigiosi.

Il vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello ha accolto al Collegio dei Gesuiti il maestro Ferrara consegnandogli il crest cittadino quale "compiacimento dell'amministrazione comunale per i successi sportivi ottenuti da Ferrara" e ringraziandolo "per avere portato in alto il nome di Mazara del Vallo in ambito nazionale ed internazionale grazie alla nobile arte del biliardo".