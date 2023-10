Estate infinita in Sicilia. Un'altra ondata di gran caldo in arrivo

16/10/2023 09:10:00

Altro che rinfrescare. Il caldo in Sicilia rischia di intensificarsi, con un nuovo anticiclone africano e una nuova ondata di caldo in arrivo.

Su tutta l'isola oggi, lunedì, e nei prossimi giorni temperature gradevoli con qualche velatura.

Ma secondo le previsioni del Centro Meteorologico Siciliano da mercoledì arriverà una vera e propria ondata di caldo, a causa della spinta dall'Africa del vento di Scirocco che determinerà sì un aumento della nuvolosità, ma anche delle temperature.

Un caldo totalmente fuori stagione, come detto tante volte, e persistente. E che ad ottobre inoltrato contribuisce al propagarsi degli incendi sull'isola. Solo nella giornata di domenica si sono registrati 22 roghi in Sicilia. Una situazione alla quale la Regione non sembra riuscire a trovare soluzioni.