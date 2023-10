 Marsala, il 3 dicembre al via la rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”

27/10/2023 15:30:00

La XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia Sipario alTeatro Impero prende il via il 3 dicembre e conta artisti di livello quali: Paolo Conticini, Emanuela Aurelim Corrado Tedeschi, Manuela Villa e Gegia, ma anche i noti comici siciliani Matranga e Minafò e Antonello Costa. Su il sipario anche per uno spettacolo in onore degli indimenticabili Stanlio e Ollio con Claudio Insegno e Federico Perrotta

L’amore nell’incanto del Natale, l’arte che attinge e sgorga dalla vita raccontata con parole e canzoni, una commedia musicale per far rivivere il mito di Stanlio e Ollio, una bevanda energizzante a base di sorrisi che diventa varietà, un racconto tragicomico tra sette donne tra battute al vetriolo e desideri, ma anche un one woman show con un’artista che da sola è capace di impersonarne decine fino a temere, ironizzando, di “perdere se stessa”, e poi ancora una commedia brillante ambientata dentro un Museo per concludere con tre opere immortali di Luigi Pirandello.

Questi gli ingredienti della XVI Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala, che quest’anno conta artisti di livello come: Paolo Conticini, Emanuela Aureli e Corrado Tedeschi, Manuela Villa e Gegia, ma anche i noti comici siciliani Matranga e Minafò e Antonello Costa, oltre ad uno spettacolo che promette di far rivivere l’arte esilarante di Stanlio e Ollio con la regia di Claudio Insegno, che riveste il personaggio di Stanlio insieme a Federico Perrotta nel ruolo di Ollio.

La rassegna si terrà al Teatro Impero e prenderà il via domenica 3 dicembre per concludersi sabato 4 maggio: otto spettacoli per tutti i gusti che promettono di divertire e intrattenere, offrendo anche occasione di riflessione, senza mai perdere il sorriso.

Il cartellone si apre domenica 3 dicembre alle ore 18,00 con lo spettacolo dal titolo: “Nell’incanto del Natale una storia d’amore”, commedia musicale in due tempi, scritta e diretta da Vito Scarpitta, presidente della Compagnia teatrale Sipario. In scena dunque saranno i padroni di casa, con la direzione musicale di Eugenia Sciacca, le Coreografie di Vanessa Coppola, scenografia di Sipario Group, costumi di Angela Scarpitta, service Primafila di Gianmarco Scarpitta e direzione artistica di Enza Giacalone. “L’amore è il tema di questo spettacolo – spiega il regista –: l’amore tra Maria e Giuseppe, l’amore tra Dio e le sue creature, l’amore che si incarna in Gesù Cristo. Le vicende di Maria e Giuseppe danno modo di affrontare diversi temi importanti, quali il matrimonio, la famiglia, la vocazione di servizio al prossimo. Un'opera teatrale e musicale che ripercorre alcuni episodi della vita di Maria e Giuseppe, attraverso personaggi del passato e del presente, le vicende e i loro momenti di sacrificio e d’amore per portare alla luce il figlio di Dio”.

Sabato 13 gennaio alle 21,30 con Paolo Conticini in “La prima volta”, spettacolo in cui l’artista si racconta: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli dà la possibilità di esprimersi come attore. Un viaggio dove il pubblico viene condotto nel percorso artistico che è in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Una narrazione vivace e intima al tempo stesso condita dall’altra passione di Paolo Conticini: il canto. Così condivide con la platea canzoni che hanno avuto un ruolo in questo viaggio artistico e pieno di emozioni.