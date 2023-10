Tragédie en Mer Méditerranée : Un Navire de Pêche surchargé Fait Cinq Victimes près des Côtes Siciliennes

28/10/2023 20:05:00

Cinq vies perdues et un nombre incertain de disparus que la mer n'a pas encore restitués. Nouveau naufrage au large des côtes siciliennes. Un vieux chalutier en piteux état s'est dangereusement incliné à minuit à quelques mètres du rivage de Marinella di Selinunte, dans la province de Trapani, entraînant avec lui de nombreuses personnes à bord, avant de s'échouer sur un banc de sable à environ cinquante mètres du rivage. Une dynamique qui rappelle le drame de Cutro. Et une fois de plus, il y a des morts.

Les chiffres ne sont pas encore certains, certains des survivants en état de choc disent qu'il y avait au moins soixante personnes à bord de cette charrette, mais seuls dix-huit ont atteint la côte. Le cadavre de cinq personnes est arrivé sur la plage déserte. Pour les autres, aucune nouvelle n'est disponible.

Certains des survivants ont immédiatement demandé de l'aide, certains jeunes ont marché pendant près de deux kilomètres avant d'atteindre le restaurant "La Pineta". Le gardien, désespéré, lui a demandé d'avertir immédiatement les autorités.

"En larmes, il m'a raconté qu'ils étaient partis de Tunisie il y a trois jours - raconte Giuseppe Rizzuto, le propriétaire de l'établissement arrivé peu après - Il y avait aussi des femmes et des enfants à bord". Une traversée compliquée, car depuis des jours, la mer est agitée par le sirocco. Mais apparemment, personne n'a porté secours à ce vieux chalutier qui, peu avant d'atteindre la côte, s'est dangereusement incliné. Beaucoup ont fini dans les vagues.

"Le jeune homme m'a raconté que ceux qui sont tombés à l'eau - raconte Rizzuto - ont essayé de s'entraider". Il était parmi eux et atteindre la côte n'a pas été simple. "Dès qu'il a touché terre, il s'est retourné vers la mer et prétend avoir vu 15 corps flotter".

Pour l'instant, la mer a restitué cinq corps, tous des adolescents de seize à dix-sept ans, selon les témoins. Les recherches de la Garde côtière et des Finances sont toujours en cours dans la zone, mais le bilan semble destiné à s'alourdir.

***

العنوان:

"كارثة في البحر الأبيض المتوسط: غرق سفينة صيد مكتظة تؤدي إلى مقتل خمسة أشخاص قبالة سواحل صقلية"

المقال:

خمسة أرواح فقدت وعدد غير معروف من المفقودين الذين لم يعدهم البحر بعد. حادث غرق آخر قبالة سواحل صقلية. انحرفت سفينة صيد قديمة وهزيلة حوالي منتصف الليل على بعد أمتار قليلة من ساحل مارينيلا دي سيلينونتي في مقاطعة تراباني، حيث جرفت العديد من الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى المياه، ثم علقت على حاجز رملي على بعد حوالي خمسين مترًا من الشاطئ. هذه الديناميات تذكرنا بكارثة كوترو. ومرة أخرى، هناك قتلى.

لا تزال الأرقام غير مؤكدة حتى الآن، حيث يقول بعض الناجين الذين في حالة صدمة إن هناك ما لا يقل عن ستين شخصًا كانوا على متن تلك العربة، ولكن وصلوا إلى الساحل فقط ثمانية عشر. وصلت جثث خمسة أشخاص إلى الشاطئ الخالي. أما بالنسبة للبقية، فلا توجد أي أخبار.

وطلب بعض الناجين فورًا المساعدة، حيث مشى بعض الشبان لمسافة تقريباً اثنين كيلومترات قبل أن يصلوا إلى مطعم "لا بينيتا". ثم طلب الحارس، الذي كان يشعر باليأس، منهم إبلاغ السلطات على الفور.

"بالدموع، أخبرني أنهم رحلوا من تونس قبل ثلاثة أيام - يحكي جوزيبي ريزوتو، صاحب النشاط الذي وصل قليلاً بعد ذلك - كانت هناك نساء وشبان أيضًا على متن السفينة". رحلة ليست سهلة، حيث كانت البحر مضطربة منذ أيام بسبب الشروق. ولكن على ما يبدو، لم يساعد أحد هذا القارب القديم الذي انحرف بخطورة قبل أن يصل إلى الشاطئ. فانتهى الأمر بالكثيرين في الأمواج.

"أخبرني الشاب أن الذين سقطوا في الماء - يقول ريزوتو - حاولوا مساعدة بعضهم البعض". إنه كان من بينهم ولم يكن الوصول إلى الشاطئ أمرًا سهلاً. "فور وصوله إلى البر، استدار نحو البحر ويقول إنه شاهد 15 جثة تطفو".

حتى الآن، أعاد البحر خمس جثث، وكانت جميعها لأطفال لا يتجاوز عمرهم ستة عشر إلى سبعة عشر عامًا، وفقًا للشهود. لا تزال عمليات البحث التي يقوم بها الحرس الساحلي والجمارك قائمة في المنطقة، ولكن يبدو أن الحصيلة متجهة نحو التفاقم.