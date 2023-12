Trapani, oggi assemblea diocesana con il vescovo Fragnelli

02/12/2023 14:00:00

Oggi sabato prossimo 2 dicembre, vigilia della prima domenica di Avvento in cui inizia il tempo di preparazione al Natale e il nuovo anno liturgico, la comunità diocesana si riunirà con il vescovo Pietro Maria Fragnelli per un’assemblea di tutte le componenti ecclesiali per iniziare il cammino. L’assemblea si terrà presso la Cattedrale “San Lorenzo” con inizio alle ore 16 e prenderà il via con un intervento di don Vito Mignozzi, teologo, preside della Facoltà teologica di Puglia che ha partecipato come membro esperto nominato dal papa alla XVI Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi che si è tenuta nel mese di ottobre in Vaticano. Don Mignozzi guiderà la riflessione sul tema: “Ascolto è futuro. La Chiesa nel cambiamento”.

Subito dopo si terrà un momento di confronto e partecipazione attiva con tutti i partecipanti che si ritroveranno in piccoli gruppi (circa 15) in diversi luoghi del centro storico.

Sarà appunto occasione di confronto e verifica su come viene vissuto l’ascolto nella Chiesa, che cambiamenti ha portato nell’agire pastorale e una verifica su come viene vissuta la missione delle parrocchie, dei gruppi e movimenti ecclesiali al servizio del territorio.

Al termine del lavoro di gruppo si tornerà in Cattedrale per la restituzione del lavoro svolto e alle ore 19 circa si terrà la Veglia di Avvento nel corso della quale il vescovo consegnerà gli Orientamenti pastorali per il 2023-2024 sul tema “Ascolto è futuro. Insieme sulla strada” con una parte utile al confronto e alla verifica sui temi della Parola, dell’Eucarestia, della Pietà popolare, delle relazioni-fraternità.