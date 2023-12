Trapani, il video appello del vescovo ai bambini: "Inviamo doni e letterine ai piccoli dei Paesi in guerra"

13/12/2023 20:00:00

Da domenica prossima il vescovo della Diocesi di Trapani Pietro Maria Fragnelli raccoglierà lettere, messaggi e donazioni che i bambini della diocesi vorranno fare arrivare ai piccoli di Gaza e dell'Ucraina come segno di solidarietà e cura verso i bambini che vivono il dramma della guerra: un segno e un luogo simbolico per accendere i cuori verso tutte le situazioni di sofferenza che vivono drammaticamente tanti bambini nel mondo mentre ci prepariamo al Natale di Gesù.

Domenica 17 già alle 10;00 il vescovo avrà un incontro speciale con i bambini e le famiglie che lo desiderano per la benedizione dei bambinelli del presepe: l’appuntamento sarà presso la sua casa nel Palazzo vescovile di Trapani.

Nel pomeriggio alle ore 16 alla stazione di Trapani arriverà come ogni anno la “luce di Betlemme” che dopo l’accoglienza da parte della città in piazza Vittorio Veneto verrà portata presso la Chiesa del Collegio dove alle ore 18 avrà luogo una veglia di preghiera per la pace interconfessionale e interreligiosa con la presenza di rappresentanti del mondo delle grandi religioni monoteisti, dei buddisti della Soka Gakkai e di cristiani di diverse confessioni con la presenza del vescovo. La “luce della pace” poi sarà distribuita a chiunque desidera portarla nelle case, nei luoghi di lavoro, di sofferenza e di vita.

Il vescovo inoltre venerdì 22 dalle ore 16 alle ore 17.30 aprirà le porte della sua casa per lo scambio degli auguri con i fedeli che lo desiderano (Palazzo vescovile corso Vittorio Emanuele,38).