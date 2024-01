02/01/2024 18:09:00

Addio a Marsala ad Angelo Chirco. Si è spento nelle scorse ore un amico di tanti marsalesi.

Sin da giovanissimo ha iniziato a lavorare nella macelleria di famiglia, per anni ne ha gestita una in corso Calarafimi, mentre l'altra sua grande passione giovanile era il calcio.

In queste ore viene ricordato sui social come l'amico di tutti, sempre pronto ad aiutare gli altri e sempre pronto a donare il suo sorriso. E sono in tanti che lo ricordano nel mondo dei locali da ballo, dove ha lavorato per alcuni anni.