04/01/2024 19:58:00

Pantelleria piange la scomparsa di Gianluca Valenza. Aveva 34 anni.

Le cause della morte prematura di Gianluca Valenza non sono state rese note. Era figlio del consigliere comunale di Pantelleria, Giovanni Valenza.

La direzione regionale del Movimento Per l’Autonomia, in una nota, "esprime profondo cordoglio e si stringe attorno al consigliere comunale di Pantelleria Giovanni Valenza e a tutta la sua famiglia per la perdita del figlio. Siamo vicini in questo momento di grande dolore e porgiamo loro le più sentite condoglianze.” Così Angelo Rocca, Dirigente regionale MPA.