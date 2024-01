Mazara, oggi i funerali di Catarinicchia

29/01/2024 09:01:00

Si terranno oggi, presso la basilica cattedrale, a Mazara, i funerali del Vescovo emerito Emanuele Catarinicchia.

La salma di monsignor Catarinicchia, morto venerdì pomeriggio, è stata prima esposta presso villa Tilotta in via Salemi, che da Vescovo emerito Catarinicchia aveva scelto come residenza. La camera ardente si è tenuta presso l'Episcopio.

I funerali del Vescovo emerito verranno celebrati in Cattedrale, alle ore 15,30 di oggi, lunedì 29 gennaio.

I Vescovi di Sicilia, in una nota congiunta, hanno espresso viva partecipazione al cordoglio delle Chiese di Cefalù e di Mazara del Vallo, come pure ai familiari di monsignor Emanuele Catarinicchia: «Il suo amore alla Chiesa e alla Chiesa di Mazara del Vallo lo manifestava con una dedizione pastorale gratuita e libera, con una vicinanza amorevole e paterna a tutto il popolo di Dio e al suo presbiterio, con una sana inquietudine che lo portava a mettersi in ascolto di tutti per meglio comprendere la volontà di Dio».