A Mazara sbarca "BOCS", uno spazio per la creatività e la condivisione

15/02/2024 11:30:00

A Mazara sbarca "BOCS". Il 18 febbraio l’associazione BOCS APS, dopo 10 anni di attività sul territorio di Bagheria, sbarca a

Mazara del Vallo, con un nuovo gruppo di lavoro tutto mazarese.

"BOCS è uno spazio libero volto alla creatività e alla condivisione. Siamo un un'associazione culturale di promozione sociale nata per offrire uno spazio dove raccogliere le capacità, le energie, le passioni di chi vive nel nostro territorio, e crediamo che solo con il lavoro di squadra si possano portare avanti sogni e desideri condivisi e condivisibili - scrivono i responsabili dell'associazione -. La condivisione è al centro del nostro metodo di confronto, perché oltre a sogni e utopie si possono condividere anche mezzi,competenze e buone pratiche".

Il BOCS si pone alla base e al servizio della collettività come luogo dove dar vita e sperimentare pratiche, idee e metodi.

L’appuntamento è domenica 18 febbraio alle ore 18 al CIVIC - Laboratorio Innovazione

Urbana, in via Vittorio Veneto, 201 per: Presentazione dell’Associazione; calendario eventi ed iniziative in programma a partire da marzo Aperitivo e presabbenismo, per passare un po' di tempo in compagnia.