Case popolari, 30 mila famiglie in lista d'attesa in Sicilia  

15/02/2024 00:00:00

In Sicilia più di 30 mila famiglie sono in lista d'attesa per l'assegnazione di una casa popolare e 10 mila hanno subito negli ultimi due anni lo sfratto. "Una situazione di grave disagio abitativo rispetto al quale - dice la segretaria generale del Sunia Sicilia, Giusi Milazzo - mancano politiche adeguate della regione che non ha previsto alcuno stanziamento a sostegno di chi subisce il caro affitti o è prossimo allo sfratto, né fondi e progetti per ampliare il patrimonio abitativo pubblico".

"Si continua a tollerare l'occupazione abusiva delle case popolari ea prorogare la possibilità di sanatoria - aggiunge Milazzo - facendo nei fatti dell'abusivismo il metodo di ottenimento degli alloggi di edilizia pubblica". Secondo i calcoli del Sunia, "in Sicilia vengono assegnate circa 200 case all'anno. Per far sì che 40 mila richieste vengano esaudite ci vorrebbero 200 anni: una situazione inaccettabile".

"Di fronte a una povertà crescente - conclude Milazzo - il problema casa deve essere affrontato con adeguate politiche pubbliche. Questa non è più un'emergenza e non basta certo l'avere stanziato 50 milioni per chi ha subito l'innalzamento del mutuo, ci vuole di più".