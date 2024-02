Bollo auto, in Sicilia lo sconto del 10% all'Aci e in tabaccheria

21/02/2024 20:00:00

La Regione Siciliana ha annunciato l'attivazione di misure agevolative per il pagamento delle tasse automobilistiche al fine di incentivare i contribuenti a regolarizzare la propria situazione fiscale. Tra queste misure, spiccano uno sconto del 10% sul bollo auto e l'estensione del cosiddetto "straccia bollo" fino al primo luglio 2024.

Tuttavia, a seguito di segnalazioni riguardanti alcune difficoltà nell'accesso agli sgravi, l'assessorato regionale dell'Economia ha fornito chiarimenti importanti. L'agevolazione è destinata esclusivamente a coloro che non hanno annualità pregresse pendenti e può essere ottenuta presentandosi personalmente agli sportelli Aci o presso le tabaccherie autorizzate in Sicilia.

Per ottenere lo sconto del 10%, è necessario richiedere il codice di riduzione 54 al momento del pagamento presso le tabaccherie convenzionate. È fondamentale sottolineare che gli uffici postali non sono abilitati al pagamento agevolato poiché Poste Italiane non ha aderito all'accordo stipulato dalla Regione.

Eventuali difficoltà o segnalazioni relative ai pagamenti presso gli sportelli devono essere comunicate via mail al seguente indirizzo: dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it.

In aggiunta alle attuali agevolazioni, la Regione siciliana ha annunciato l'introduzione di ulteriori sconti per i contribuenti che scelgono di domiciliare il pagamento del bollo auto tramite bonifico bancario. Tuttavia, al momento, le modalità attuative di quest'agevolazione sono ancora in fase di definizione da parte degli istituti bancari.