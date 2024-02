Ocm Vino, approvate le graduatorie in Sicilia. Progetti per 20 milioni di euro

25/02/2024 02:10:00

Approvate le graduatorie provvisorie delle aziende ammesse ai contributi del bando per finanziamenti Ocm Vino (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo) misura "Investimenti" per la campagna 2023/2024. Sono 53 le imprese siciliane ammesse ad avere presentato progetti con spesa compresa fra i 20 mila e i 500 mila euro, 33 invece quelle ammesse per piani più corposi, fra i 500 mila euro e 1,5 milioni. Sei i progetti esclusi.

La dotazione finanziaria comunitaria per la misura "Investimenti" ammonta complessivamente a 20 milioni di euro, da ripartire alle aziende in base all'importo dei progetti presentati. L'obiettivo è migliorare il rendimento delle imprese in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di incrementare i risparmi energetici, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.



Il dipartimento regionale dell'Agricoltura ha pubblicato la graduatoria provvisoria al seguente link e sulla pagina dedicata alla Campagna Ocm settore vitivinicolo 2023/24 nel portale istituzionale della Regione Siciliana.

Eventuali richieste di riesame delle domande dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.