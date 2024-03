Selinunte: domenica ingresso gratuito nei siti, visite e laboratorio per bambini sulla Primavera

08/03/2024 14:33:00

Una giornata a ingresso gratuito nei siti della cultura in memoria di Sebastiano Tusa,

archeologo e assessore regionale scomparso in un incidente aereo il 10 marzo 2019. Due anni fa è stata istituita la Giornata dei beni culturali siciliani, a ingresso libero nei parchi archeologici, musei e siti della Regione.

Anche il Parco archeologico di Selinunte domenica prossima (10 marzo) aprirà le porte gratuitamente dalle 9 alle 17: sarà un’occasione ghiotta per scoprire uno dei siti più imponenti d’Europa dove è molto forte il rapporto con la natura e la macchia mediterranea, magari da scoprire inforcando una delle tante biciclette disponibili. Si possono anche prenotare le visite guidate organizzate da CoopCulture, e salire sulle navette elettriche per raggiungere l’Acropoli. E acquistare la neonata card dedicata ai giovani e alle famiglie per restare dodici mesi “accanto” al Parco e frequentarlo per 365 giorni l’anno.

Questa domenica alle 12 si potrà partecipare alla Passeggiata tra i templi: condotti da una guida turistica CoopCulture, si raggiungerà l’area monumentale della Collina Orientale dove svettano i tre templi E, F e G; quindi il Baglio Florio con l’antiquarium. Al termine della visita del Museo, i visitatori potranno proseguire autonomamente verso la collina dell'Acropoli e il Santuario di Demetra Malophoros. Che invece si visitano durante il percorso più lungo e approfondito dei Selinunte highlights (partenza alle 11) visto che ci si sposta sugli shuttle elettrici. Se i grandi visitano il sito, i bambini nel frattempo potranno partecipare alle 10.30 al laboratorio Arriva la primavera: partendo dal racconto del mito greco della dea Demetra e di sua figlia Kore, i piccoli potranno realizzare tanti coloratissimi fiori, da portare poi con sé e magari regalare.

Info e prenotazioni: www.coopculture.it