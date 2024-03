13/03/2024 11:10:00

Da oggi a Marsala chiude la via Selinunte per lavori alla rete fognaria. Su disposizione del Comando della Polizia Municipale, dal 13 al 22 marzo prossimo resterà chiusa al transito veicolare e alla sosta la via Selinunte.

Su questa strada saranno effettuati i lavori per il completamento della rete fognaria (lotto centro urbano). In particolare, nelle suddette giornate, i divieti saranno vigenti dalle ore 7.30 alle ore 17:30 nel tratto di via Selinunte compreso tra corso Calatafimi e via Gambini.

Sarà obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori apporre la relativa segnaletica, nonché assicurare il transito veicolare a residenti, titolari di passi carrai e operatori commerciali.