Marsala. Salinella invasa dai rifiuti. Il Comune non pulisce e ci pensano gli studenti del "Pascasino"

15/03/2024 16:41:00

Rifiuti di ogni tipo al parco di Salinella a Marsala. Sono stati tolti dagli studenti della 2°B del Liceo Linguistico “Pascasino” di Marsala.

I ragazzi hanno fatto una passeggiata nel parco, armati di guanti e sacchetti, e lo spettacolo era incredibile. Rifiuti di ogni ganere, dai sacchetti indifferenziati, agli scarti di costruzioni, alle solite carcasse di tv e altri elettrodomestici. Gli studenti hanno anche scritto una lettera inviata al sindaco di Marsala, Massimo Grillo".

Eccola.





L'incuria e il poco rispetto della natura da parte dei cittadini non sono giustificabili, dobbiamo educarci ed educare al rispetto della natura e della nostra città che è ridotta ad una pattumiera a cielo aperto. L'amministrazione comunale con in testa il Sindaco, che dovrebbe rappresentarci e verso il quale i cittadini marsalesi hanno riposto fiducia e speranza attraverso il voto, non si è posto il problema in oggetto. Basta farsi una semplice passeggiata in centro e nella periferia, che è lasciata abbandonata a sé stessa. Si direbbe che il "Cittadino Marsalese", così come la "nostra Amministrazione Comunale" non amino la propria città. Se facciamo un semplice paragone è come se non si amasse la propria casa e la si abbandonasse alla sporcizia. Si dovrebbe fare una semplice considerazione: siamo cio' che gli altri vedono. Una politica di educazione civica per tutti non farebbe male, anzi i turisti e anche i semplici visitatori dei comuni vicini, trovando una città pulita ed ordinata, farebbero una pubblicita' positiva. Un detto cinese cita sommariamente così: "Se ognuno di noi pulisse davanti alla propria porta, ogni città del mondo sarebbe pulita". Proviamoci!



Signor Sindaco, aspettando il suo esempio, siamo stati noi ragazzi della 2°B Liceo Linguistico “Pascasino” che oggi, 12 marzo 2024, accompagnati dal professore Natale Campanella e dalla professoressa Flora Martinez, muniti di guanti, parecchi sacchi neri e tanta voglia di render più vivibile la nostra città, abbiamo dato il nostro contributo e un buono e sano esempio ripulendo dai rifiuti un posto dal grande potenziale, il Parco Salinella che, se ben curato, potrebbe diventare un magnifico punto di ritrovo nel quale fare una passeggiata con il proprio cane, un giro in bici con gli amici o un luogo dove andare a gustare in serenità una pizza dinanzi al mare. Saluti