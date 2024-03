25/03/2024 06:00:00

• Handball: grande prova in trasferta a Pontinia per le Arpìe dell'Handball Erice che vincono l'ottava giornata del girone di ritorno del Campionato serie A1 femminile con il punteggio di 31-34. Un match in bilico che si sblocca a favore delle ospiti negli ultimi dieci minuti di confronto. Questa vittoria fa raggiungere all'Handball Erice il secondo posto in classifica ed in attesa dell'imminente scontro diretto con la capolista Salerno il Team caro a Norbert Biasizzo dovrà dipanare la matassa relativa alla guida tecnica dopo l'esonero consensuale con Nikola Manojlovic. Top scorer del match Manojlovic con 9 reti, poi, Tarbuch 6, Ekoh 5, Gorbatsjova e Losio 3, Notarianni, Basolu e Pugliara 2 reti ed infine, Bernabei e Cozzi 1. Torna sconfitta da Noci con il risultato di 33 a 26 la formazione del Giovinetto Petrosino nella prima sfida della Poule Retrocessione del Campionato serie A2 Bronze maschile. Occasione persa per il roster di Coach Fiorino che così dovrà rimboccarsi le maniche nel prossimo impegno contro l'Altamura in una sfida che i petrosileni dovranno vincere a tutti i costi se non vorranno complicare il cammino in questa seconda ed ultima fase di stagione. In serie B maschile prima sconfitta in Campionato per l'Alcamo che torna da Siracusa con il passivo di 23 a 21. Una sconfitta di misura che non pregiudica la prima posizione in classifica ma che concede alle avversarie, il Girgenti su tutte, la possibilità di poter raggiungere gli alcamesi in testa al torneo. Sono solo due i punti di distacco tra le due squadre che si scontreranno ad Agrigento ai primi di Maggio in quello che sarà, molto probabilmente, il match dei match di questa stagione.

Foto di copertina dal profilo Facebook: "pallamanopontinia".

• Basket: buona la prima per Coach Andrea Diana sulla panchina del Trapani Shark che nella sesta giornata della fase ad orologio al Palashark batte la Apu Udine per 78 a 66. Match molto equilibrato che alla fine del terzo quarto vedeva le due formazioni in parità con il punteggio di 56 a 56 ma che gli Squali trapanesi, con un quarto finale da grandi campioni, si aggiudicano alla fine in scioltezza il match. E' stato probabilmente un antipasto dei prossimi Play Off, una sfida tra due grandi del torneo che per questo incontro non hanno potuto contare su Clark i friulani e su Imbrò i siciliani ma che vedrà uno score di tutto rispetto per i trapanesi visto anche il basso punteggio: Horton 19, Notae 13, Pullazi 12, Rodriguez 9, Marini 9, Mian 7, Mobio 4, Mollura 4, Renzi 2. Di seguito la conferenza stampa post partita:

• Volley B1: Bella vittoria casalinga in tre set della GesanCom Marsala Volley sulla Farmacia Schultze Messina nella 20° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un 3-0, con i parziali 25/14, 25/13 e 25/9, che premia le ragazze di Coach Ciccio Campisi capaci di giocare un match, per tutta la durata con il piede sull’accelleratore, annichilendo le avversarie sicuramente incappate in una giornata no. Starting six Marsala con la diagonale Grippo/Varaldo, al centro della rete Galiero e Caserta e di banda le schiacciatrici Gasparroni e Silotto, libero Norgini. La posta in palio è davvero alta, ci sono in ballo tre fondamentali punti classifica che consentirebbero alle due contendenti il raggiungimento delle posizioni che contano in questo livellato torneo. Le lilibetane coscienti del valore di questo match, iniziano la sfida con il piede giusto giocando una buona pallavolo fatta di ottimi servizi, ricezione attenta, difese estreme ed attacchi micidiali. E così sarà per tutti i tre set in cui la determinazione della GesanCom Marsala Volley si paleserà con estrema durezza nel punteggio e con le avversarie che non riusciranno a dipanare la propria matassa. Adesso testa al prossimo match in trasferta ad Altino, un altro bivio di questo bellissimo campionato per il Marsala Volley.

Tabellino: GesanCom Marsala Volley – Farmacia Schultze Amando Volley 3-0 (25/14 – 25/13 – 25/9) GesanCom Marsala Volley: Varaldo 12, Grippo 3, Galiero 10, Silotto 15, Gasparroni 9, Caserta 10, Norgini (L), Modena ne, Bergese ne, Morciano ne, Sturniolo ne. Allenatore: Francesco Campisi. Note Battuta (punti/errori): Marsala 10/4, Amando 0/3 - Muri punto: Marsala 9, Amando 3 – Ricezione: Marsala 44%, Amando 27%.

• Futsal: Archiviata la cocente sconfitta di sabato scorso sul campo del Mistral Carini, il Futsal Mazara 2020 di Mister Bruno in settimana ne ha approfittato per tirare un po’ il fiato. Mister Bruno dopo il riposo previsto dal calendario ha ricompattato la squadra dopo la debacle di Carini che ha interrotto l’imbattibilità dei mazaresi durata 469 giorni, una striscia positiva lunga più di un anno e fatta di ben 33 risultati utili consecutivi (26 vittorie e 7 pareggi). Mercoledì e giovedì la squadra ha lavorato in particolar modo sulla parte atletica agli ordini di Giovanni Pomilia. Nel fine settimana, invece, i gialloblu hanno sostenuto un’amichevole in famiglia per non perdere il ritmo gara in vista delle Final Eight di Coppa Italia al via la prossima settimana. Lunedì 25 la squadra sosterrà l’ultimo allenamento al Palazzetto di Mazara prima della partenza alla volta della Basilicata prevista per mercoledì 27 marzo. Il giorno seguente, giovedì 28 marzo, Alves e compagni inaugureranno i Quarti di Finale della Coppa Italia affrontando i pugliesi del Diaz Bisceglie. Al “PalaCampagna” di Bernalda (MT) il fischio d’inizio è fissato per le ore 11:30. Le gare potranno essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul sito Futsal TV.