Basket, gli Shark corsari a Nardò attendono Gentile ed Alibegovic - Futsal, il Mazara vince la Coppa Italia

01/04/2024 06:00:00

• Basket: ottima prova dei granata nella sfida contro i pugliesi del Nardò. Il roster di Coach Andrea Diana si impone di misura in trasferta con il punteggio di 76 a 77 giocando un match difficile ed equilibrato senza mai perdere di vista, durante tutto l'incontro, l'obiettivo della vittoria. Anche i parziali dei quattro quarti (20/26, 21/18, 23/22 e 12/11) la dicono lunga sul valore degli avversari che sempre sono rimasti alle calcagna degli squali granata meritando ampiamente gli applausi del proprio pubblico. Per il team trapanese una gara giocata sulle ali del vantaggio di sei punti acquisito nel primo quarto ed anche se, nei parziali successivi, i padroni di casa hanno provato a ritornare nel punteggio, gli ospiti hanno saputo mantenere la barra dritta raggiungendo la vittoria anche se di misura. La differenza la fanno il numero di rimbalzi: 29 su 36 per Nardò (80%) e 32 su 46 (70%) per Trapani che vista la percentuale positiva avrebbero potuto arridere ai padroni di casa in almeno uno dei rimbalzi difensivi in area pugliese. Top scorer Horton con 25 punti poi Mian 12, Pullazi 10, Rodriguez 9, Notae 8, Marini e Mobio 5, Renzi 3. Ma le belle notizie non finiscono quì, la società ha raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di due grandi giocatori ben conosciuti nella massima serie cestistica nazionale:

- Stefano Gentile. esperto play/guardia, nativo di Maddaloni (CE), di 191 cm e 90 kg, proveniente dal Banco di Sardegna Sassari (Serie A);

- Amar Alibegovic, centro bosniaco di formazione italiana di 206 cm e 109 kg, proveniente dal Çağdaş Bodrumspor (Prima Lega Turca).

Foto di copertina dal profilo facebook Trapani Shark.

• Futsal B1: i gialloblu del Futsal Mazara 2020, in una esaltante sabato lucano, vincono la Coppa Italia di serie B. Il successo giunge dopo aver giocato il torneo da protagonisti a partire dai quarti di finale della mattinata di giovedì quando batteranno di misura per 4-3 i pugliesi del Diaz approdando alla semifinale che vinceranno contro la formazione umbra di Spello dei Grifoni per 5-3. L'apoteosi giungerà nella difficile finale di sabato pomeriggio contro i forti lombardi della Energy Saving dopo un match giocato sempre alla rincorsa degli avversari fino al pareggio degli uomini di Mister Bruno con Gancitano a due secondi dalla fine del match. Nei tempi supplementari la rete di Badalamenti consegnerà ai mazaresi l'ambito trofeo. Il team gialloblù, appena approdato in serie cadetta, è in piena corsa, da capoclassifica, per la promozione in serie A2; altra possibile ciliegina sulla torta di una stagione stellare giocata sempre da protagonisti. Di seguito la premiazione (Filmato dal profilo facebook Asd Futsal Mazara 2020):

• Tennis: Il campionato di Serie "C" maschile per il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus si conclude con una sconfitta, che lascia l'amaro in bocca ai tennisti marsalesi, sui campi del fortissimo Asd TC Sciacca. Pur perdendo 5 a 1 il match è stato sempre in bilico con ben tre match conclusi alla frazione finale. Dopo il successo di Giorgio Parisi sul 2.8 Ianni, Daniel Franchino non ha sfruttato un vantaggio di 7/6 3/0 con il 2.6 Fanara, anche Andrea Adamo che conduceva 3/2 al terzo set non è riuscito a chiudere il match in suo favore. Pur non accedendo ai play off la squadra lilybetana ha disputato un campionato di tutto rispetto centrando l'obiettivo della stagione, cioè la conferma nel campionato di Serie "C". Foto fornita dal Sunshine TC Marsala.

Tabellino: Asd TC Sciacca/Sunshine TC Marsala 5/1

• Ianni/Parisi 2/6 5/7 • Fanara/Franchino 6/7 7/5 6/3 • Dolce/Misuraca 6/1 6/1 • Caracappa/Adamo 6/3 2/6 6/4 • Dolce-Ianni/Parisi-Galfano 3/6 6/1 10/8 • Caracappa-Fanara/Rubino-Vinci 61 63

• Calcio: in serie D pareggio a reti inviolate del Trapani in terra calabra contro il San Luca. Una sfida in cui i granata acquisiscono un altro importante punto classifica riuscendo a mantenere l'imbattibilità stagionale tanto da essere l'unica squadra dalla serie A alla serie D a potersi vantare di questo record stagionale. L'appuntamento con la vittoria del campionato è rimandato alla prossima settimana quando al Provinciale di Erice i granata ospiteranno il Siracusa secondo in classifica. Una vittoria sortirebbe la promozione diretta in serie C e la possibilità di concentrarsi per il secondo obiettivo stagionale: la finale di Coppa Italia. Per il match di domenica prossima, vista la rivalità decisamente accesa tra i due sodalizi, è stata vietata la vendita dei biglietti riservati agli ospiti e quindi l'ingresso allo stadio ai tifosi del Siracusa. La società ha così disposto la vendita dei biglietti ai tifosi granata e per l'occasione si attende il pubblico delle grandi occasioni. Di seguito gli highlights (Youtube Trapani 1905) del match San Luca-Trapani:

• Automobilismo: Si è svolto a Mazara il 7° Slalom Automobilistico del Satiro - Città di Mazara del Vallo, una competizione automobilistica che si è snodata lungo la Strada Provinciale 50 Salemi-Mazara. Quaranta piloti si sono sfidati su un tratto di 2,5 km, sfrecciando tra undici chicane abilmente posizionate lungo il percorso. Il vincitore indiscusso è stato Salvatore Arresta, che ha conquistato il gradino più alto del podio con la sua Gloria B5 Evo Suzuki. Girolamo Ingardia su Gloria B5 Suzuki, ha dimostrato una notevole performance, pur piazzandosi al secondo posto. Al terzo posto si è distinto Nicolò Incammisa alla guida di una Radical SR4 Suzuki. Tra i migliori dieci classificati, oltre ai già menzionati, ci sono Gianfranco Catalano su Chevy Sedan, Agostino Bonsignore su A112, Giuseppe Catalano su Chevy Sedan, Filippo Pillotta su Renault 5 GT Turbo, Emanuele Campo su Fiat 126, Fabio Lucchese su Peugeot 205 R e Vincenzo Centonze su Fiat Panda 45. L'evento si è svolto in una splendida giornata di sole e temperature primaverili, aggiungendo un tocco di colore alla competizione. Lo slalom è stato organizzato dal Promoter Kinisia, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e in collaborazione con Aci Sport - Delegazione Regionale, che, oltre ad essere una prova del Campionato Siciliano, ha anche inaugurato la stagione. Peppe Licata Promoter Kinisia ha dichiarato: "Siamo soddisfatti dell'entusiasmo e del talento dimostrato dai partecipanti. Lo Slalom del Satiro continua ad essere un evento clou nel panorama automobilistico, e siamo già a lavoro per le prossime gare. Prossimo appuntamento per il 14 aprile a Sant’Andrea di Bonagia, a Valderice. Foto fornita dall'organizzatore.

• Rugby: l’under 16 dell’Asd Fenici Rugby Marsala si appena rientrata da Rende in provincia di Cosenza dove ha disputato la semifinale interregionale contro i pari età dell’R.N.A. (Rugby Amatori Napoli/Rugby Afragola). In pochi pensavano che queste giovani promesse del rugby marsalese si sarebbero spinti così lontano, tranne i loro tecnici che conoscendo le loro potenzialità hanno sempre creduto in loro. Per il Club e per tutti questi ragazzi è stato raggiunto un traguardo storico ad appena 10 anni dalla fondazione concludendo, alla prima apparizione ad un campionato regionale federale, una stagione esaltante meritandosi le qualificazioni alle fasi interregionali. Tantissimi chilometri percorsi e tanto tempo dedicato da tutti i volontari del club perché questo sogno diventasse realtà. Ma la stagione non è ancora finita, prossimo impegno “Il Trofeo del mare” a Napoli il 23 Giugno. Foto fornita dai Fenici Rugby.