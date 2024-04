Il Porto di Mazara si prepara ad un'importante stagione crocieristica. In arrivo 13 navi

04/04/2024 06:00:00

Il Porto di Mazara del Vallo per il 2024 si appresta a vivere una stagione nuova con l'aumento di approdi e scali crocieristici.

13 scali crocieristici - Nei prossimi mesi, nel più importante porto d'Italia per la pesca, arriveranno, si prevede, diverse navi da crociera, aprendo così definitivamente a nuovi scenari turistici ed economici, un'infrastruttura nata e cresciuta attorno alla pesca e che ora punta a diventerà a tutti gli effetti un punto di interesse del mercato crocieristico siciliano. Sono previsti, al momento, 13 scali crocieristici, che porteranno in città migliaia di turisti.

Un'opportunità di sviluppo economico - Il Porto mazarese, potrebbe offrire dunque importanti sbocchi a livello turistico con la sua posizione strategica ed essere un'occasione di sviluppo per l'economia locale. E' chiaro che l'arrivo delle navi da crociera rappresenta un'importante opportunità di sviluppo per l'economia locale. Il turismo crocieristico è oggi un settore in crescita, che può generare un indotto significativo in termini di occupazione e di ricavi per le attività commerciali e artigianali e tutte le attività che ruotano attorno al comparto turistico, con le presenze che, per il 2024, grazie a queste interesse degli armatori delle navi da crociera sono dunque destinate ad aumentare rispetto al passato.

L’imprenditore Gaspare Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C. S.r.l., società attiva da tanti anni nello sviluppo e nella gestione del settore crocieristico, ha espresso la massima soddisfazione per il riscontro positivo ricevuto dagli armatori e confida in un costante e continuo incremento. Tra le navi da crociera che faranno tappa a Mazara del Vallo nel 2024 ci sono: la "Clio", la "Corinthian" e la "Sh Diana" ma ci sono diverse altre navi da crociera interessate ad inserire tra i loro itinerari anche il Porto di Mazara del Vallo.

Il Sindaco Quinci: "Un'evoluzione di cui essere orgogliosi" - “Sono estremamente orgoglioso dell'evoluzione che sta vivendo il nostro porto e dell’aumento significativo degli approdi di navi da crociera per il 2024. Ciò rappresenta una strategia di sviluppo fondamentale per i territori come il nostro, vocati al mare, avendo un impatto profondamente positivo sia sull'economia locale che sulla sua proiezione internazionale. Le crociere portano un flusso costante di turisti, interessati a scoprire le peculiarità di ogni destinazione: dalle bellezze naturali, alle ricchezze culturali, passando per l'artigianato locale fino alle eccellenze gastronomiche. Questo non solo stimola la crescita economica attraverso la spesa diretta dei visitatori, ma incoraggia anche gli investimenti in infrastrutture, migliorando l'accessibilità e l'attrattività del territorio”.

Porto di Marsala, dovrebbe essere in dirittura d'arrivo il nuovo progetto - E occupandoci di portualità non possiamo che parlare anche del Porto di Marsala che attende, a breve, il completamento del propgetto da parte della Regione. Stando alle dichiarazioni del febbraio scorso del deputato marsalese Stefano Pellegrino, sull'iter di progettazione in corso per l'infrastruttura lilibetana, manca ormai poco per il progetto esecutivo, subito dopo si dovranno appaltare i lavori e finalmente iniziare. Quella del porto di Marsala è una storia senza fine, come molte infrastrutture siciliane del resto. C'è stato un inizio di idea e di progettualità, ma non si è mai approdati ad una realizzazione. Riguardo al suo sviluppo e alla possibilità che possa entrare nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, ricordiamo che le dichiarazioni dello stesso ingegnere Panfalone che vede nel porto di Marsala enormi potenzialità:"Ho sempre pensato che il porto lilibetano - ci dice Panfalone - in base anche al suo non così lontano importante passato commerciale, con un reale miglioramento della sue infrastrutture (banchine e soprattutto pescaggio), avesse enormi e reali potenzialità per fare rete con il porto del capoluogo, potendo in questa maniera migliorare l’offerta complessiva di banchine e di servizi portuali dei porti dell’estremo occidente della Sicilia. Il porto di Marsala adeguatamente ristrutturato ed il porto di Trapani garantirebbero in definitiva rinnovate ed importanti possibilità d’intercettare nuovi traffici commerciali e di consolidare quelli già esistenti, sia nel settore turistico (cruising e yachting), che nel settore delle merci".