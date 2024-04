C'è il bonus per chi desidera tornare e vivere in Sicilia. Ecco cos'è

05/04/2024 09:00:00

Il bonus impatriati, o bonus rimpatrio, è un'agevolazione fiscale che mira a incentivare il ritorno in Italia di cittadini italiani che hanno lavorato all'estero. La misura è stata riconfermata e modificata nella Legge di Bilancio 2024, offrendo nuove opportunità per chi desidera tornare a vivere in Sicilia.

Cosa prevede il bonus - Il bonus impatriati consiste in una riduzione del 50% dell'Irpef sui redditi prodotti in Italia per un periodo massimo di 5 anni (prorogabili). L'agevolazione è rivolta a: lavoratori dipendenti che instaurano un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero; lavoratori autonomi che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

Il requisito principale è quello di non aver risieduto in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti al trasferimento. Inoltre, il reddito annuale non deve superare i 600.000 euro.

Le novità per il 2024 - Riduzione del periodo di non residenza da 4 a 3 anni. Obbligo di mantenere la residenza fiscale in Italia per l'intero periodo di 5 anni. Restituzione delle agevolazioni in caso di mancato rispetto del periodo di residenza.

Vantaggi per chi torna in Sicilia

Il bonus impatriati offre diversi vantaggi per chi decide di tornare a vivere in Sicilia: riduzione del carico fiscale; maggiore opportunità di lavoro; migliore qualità della vita; possibilità di contribuire allo sviluppo della propria regione.

Come fare domanda - La domanda di bonus impatriati può essere presentata: dai lavoratori dipendenti al datore di lavoro entro il 30 giugno; dai lavoratori autonomi direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Per maggiori informazioni sul bonus impatriati è possibile consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate o contattare un commercialista. Il bonus impatriati rappresenta un'occasione importante per i siciliani che desiderano tornare a vivere nella propria terra.