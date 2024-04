10/04/2024 14:00:00

Domenica 7 aprile si è svolta una delle corse più prestigiose a livello regionale, la GF della Ceramica a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. La Zeen-Star Cycling Lab è partita nelle retrovie, in ultima griglia, ma, in pochi minuti, Agostino Visconti è riuscito a risalire il gruppo. Con la squadra intorno a sé e a sua disposizione, il corridore palermitano ha imboccato la salita di 8 chilometri in testa al plotone, come preventivamente stabilito nella riunione tattica. L'andatura elevata ha impedito a Visconti di scollinare con il gruppo di testa, composto ancora da una sessantina di ciclisti. Il capitano designato dalla Zeen-Star Cycling Lab ha perso contatto a circa 3 chilometri dalla conclusione della salita e ha chiuso 59° al traguardo del percorso MF, vinto da Cirrincione di GDS. Ottima la prova di Ninni Stella, 21° grazie alle sue doti da scalatore. Ha chiuso al 46° posto invece Giacomo Giglio nel percorso GF, gara vinta da Nicola Genovese a quasi 39 km/h di media. Hanno concluso la gara nelle retrovie Alessandro Giannone, Felice La Grutta e Pietro Russo, corridori che si sono spesi per la squadra. Nel complesso una gara attenta per il team marsalese che ha seguito al meglio delle proprie possibilità la tattica concordata. Domenica 14 aprile i pois prenderanno parte al campionato regionale MF che si svolgerà in provincia di Catania, prova valida anche per la Coppa Sicilia.