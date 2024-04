Ottime prove per la Kickboxing Biondo ad un evento WTKA

16/04/2024 15:00:00

Nella giornata di Domenica 7 Aprile, la scuola marsalese Kickboxing Biondo ha partecipato ad un evento sportivo organizzato dalla MSP Sicilia e WTKA Sicilia, confrontandosi con diverse scuole siciliane in varie discipline di combattimento con i suoi atleti: Sciacca Giovanvito (K1 light primo, Kick light primo, boxe light primo), Calamia Giovanni (k1 light primo, Kick light primo, boxe light secondo), Eletto Andrea (K1 light primo, boxe light secondo, kick light primo), Sciacca Vito Cristian (Kick light primo), Sciacca Andrea, Gandolfo Giorgio, Agate Alessia, Casano Vincenzo( Kick light primo), Valenti Mario.

In questo evento la scuola ha partecipato anche con i suoi atleti più piccoli con la "Demo", un combattimento di pochi minuti dove i bambini per la prima volta sono saliti sul tatami, sfidando altri parietà emergenti sfidandosi in emozionanti gare dalle quali sono usciti tutti vincitori conquistando la loro prima medaglia. Anche in questa occasione la scuola di Kickboxing Biondo sostiene l'importanza dello sport, della lealtà, dell'amicizia valorizzando la figura educativa delle famiglie che seguono gli atleti in questi eventi.