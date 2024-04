Martina Ferracane da Marsala alla Teesside University

25/04/2024 09:07:00

Incarico prestigioso per la marsalese Martina Ferracane. "Inizia una nuova avventura coma professoressa universitaria - racconta -. Ho deciso di accettare l'offerta della School of Computing, Engineering & Digital Technologies di Teesside University, e resterò anche affiliata all' European University Institute come professoressa part-time".

La Teesside University è un'università pubblica con il suo campus principale a Middlesbrough, nel North Yorkshire, nel nord-est dell'Inghilterra.

"Felice di iniziare una nuova avventura per collegare il mondo della ricerca accademica tecnica in ambito STEM con quello della politica internazionale sul commercio digitale, con l'obiettivo di promuovere un Internet sicuro e aperto a livello globale - continua Ferracane -. Inizio con un pizzico di amarezza perché in Italia sarebbe stato (quasi) impossibile ricevere un'offerta da professoressa associata alla mia età nel mio ambito di ricerca, ma resta la speranza di poter contribuire in futuro alla ricerca accademica e politica anche in Italia".

Martina Ferracane, tra le tante cose, è stata la fondatrice del FabLab Western Sicily, rete di innovazione digitale. Laureata in Economia alla Sapienza Roma, un Erasmus a Stoccolma dove è nata la sua passione per la politica pubblica e un master in Business in Spagna. Il suo primo lavoro in Tailandia alle Nazioni Unite, poi a Bruxelles alla Commissione Europea e, infine, un periodo in Brasile nel volontariato digitale. E poi, ancora, una parentesi in Belgio, in Germania con un dottorato di ricerca ad Amburgo e un anno in America prima di tornare di nuovo ad Amburgo.

Nel 2018 Forbes l’ha inserita nella lista degli under 30 più influenti d’Europa per aver co-fondato Oral3D, una start-up che rende la stampa 3D semplice e intuitiva per i dentisti.