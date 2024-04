La settimana sportiva: Monte Erice, Conticelli terzo, Pugilato, Cordio Campionessa Italiana il video

29/04/2024 06:00:00

• Monte Erice: il marsalese Francesco Conticelli conquista il terzo gradino del podio nella categoria Assoluti della Cronoscalata Monte Erice al volante della Nova Proto NP 01-2. A batterlo soltanto il pluricampione toscano Simone Faggioli su Nova Proto NP 01, alla sua 11° vittoria in carriera ad Erice, ed il siracusano Luigi Fazzino su Osella Pa30. Nelle due prove di specialità Conticelli ha registrato il 5° tempo in gara 1 con 3'.00''.35 ed il 2° tempo in gara 2 con 2'.58''.71 per un tempo totale di 5'.59''.06. Di seguito l'intervista post gara di Carlo Rallo al campione lilibetano:

• Handball: spettacolare pareggio casalingo dell'Ac Life Style Handball Erice contro la capolista Jomi Salerno nella penultima giornata di stagione regolare del Campionato serie A1 femminile. Un 31-31 che viste le dimensioni del punteggio non nasconde l'enorme mole di azioni che le due sfidanti hanno prodotto sul parquet del Pala Cardella di Erice. Una gara intensa, tra le più belle disputate in stagione, tra due formazioni che vorranno recitare un ruolo da protagonista anche nei play-off. Erice ha avuto un eccellente approccio al match, al contrario di Salerno che ha rincorso per quasi tutta la gara. Nella seconda parte dell’incontro, però, la formazione campionessa di Italia è stata brava a sfruttare le palle perse delle padroni di casa, agganciando il match. Un equilibrio poi rimasto tale negli ultimi dieci minuti di gioco, per una partita dall’altissimo tasso tecnico in campo. Gorbatsjova 11 reti, Tarbuch 6, Manojlovic 4, Storozhuk 3, Notarianni e Losio 2, Cozzi 1. Nella 5° giornata della Poule retrocessione girone C del Campionato serie A2 maschile la Puleo il Giovinetto Petrosino batte nettamente in casa il Pescara con il risultato di 32 a 26 posizionandosi al secondo posto di questa miniclassifica con 6 punti e staccando nettamente quell'ultima posizione che porterebbe alla retrocessione. Una operazione salvezza che si sta concretizzando per i biancorossi di Coach Fiorino che hanno dovuto sudare non poco in questa stagione fatta soprattutto di lunghe trasferte in giro per l'Italia. Tahar 8, Bilokapic 7, Mistretta 6, Pantaleo 5, Giacalone 3, Mannone 2, Armato 1.

• Pugilato: La marsalese Giacoma Cordio conquista il titolo nazionale di pugilato pesi Mosca femminile davanti al suo pubblico. A 43 anni la già campionessa italiana è tornata sul ring, al PalaSport di Marsala, per sfidare la 19enne romana Aurora De Persio. La Cordio conquista la cintura dopo un match equilibrato e per una manciata di punti ha la meglio sulla giovane sfidante. Un match che è arrivato a conclusione di una bella serata di sport, come non se ne vedevano da tempo, al Palasport di Marsala. Di seguito la proclamazione:

• Calcio: continua la striscia positiva del Trapani di Mister Torrisi che in Calabria a Gioiosa Marea batte la locale Gioiese 1-2 e consolida il record di imbattibilità stagionale divenuto, dopo la vittoria del Campionato di serie D, il secondo obiettivo da raggiungere in questa stratosferica annata calcistica. Ad onor del vero altri due ulteriori obiettivi sono alla portata dei granata: la finalissima di Coppa Italia che il Trapani giocherà contro il Follonica Gavorrano in due match, l'andata a Trapani il 25 maggio ed il ritorno in trasferta il 29 maggio, poi la Poule Scudetto della serie D che inizierà il 12 maggio con i quarti di finale. Una stagione indimenticabile per i tifosi granata. In Eccellenza giungono i verdetti di fine stagione regolare: la copertina è del Mazara di Mister Dino Marino che non riesce ad uscire fuori dall'ultimo gradino del podio e retrocede direttamente nel Campionato di Promozione. Il suo ultimo match a Palermo contro l'Athletic corrisponderà ad un'altra sconfitta. Una stagione difficile per il sodalizio gialloblu a cui non resta che ripartire dalla prossima stagione, chi lo sa, anche con una possibile fusione con i fratelli giallorossi del Mazara 46 creando quella forte società che potrebbe ambire al salto di categoria in serie D. Si salva direttamente l'Accademia Trapani che anche se sconfitta a Favara per 2-0, per la regola dei 10 punti non giocherà il play out contro l'Aspra che si troverà anch'essa a retrocedere direttamente in Promozione. Play Out assicurato invece per il Fulgatore che dopo la vittoria casalinga di domenica contro una già salva Folgore di Castelvetrano, dovrà ricorrere allo spareggio in trasferta contro il Casteldaccia se vorrà mantenere la categoria. Per Mazara 46 e Castellammare due match tranquilli di fine stagione che consolidano i buoni passi fatti in questa ottima stagione. Penultima giornata di Poule Promozione del Campionato di Eccellenza Femminile per il Calcio Femminile Marsala che al Nino Lombardo Angotta batte la Junior Sport Lab di Brolo con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Termine e Bernardini. Manca una sola giornata al termine di questa seconda ed ultima fase stagionale e le ragazze di Mister Valeria Anteri si recheranno a Messina per giocarsi il terzo posto in classifica contro le universitarie del capoluogo peloritano. Anche se in questa stagione l'ambita promozione è sfumata, siamo convinti che l'obiettivo societario di poter militare in campionati più importanti verrà presto esaudito non fosse altro per la grande qualità che il sodalizio azzurro sta producendo a livello organizzativo e logistico, sforzo che merita certamente una prossima futura promozione.

• Atletica: sole e temperatura ideale a Marsala per la IX edizione della Maratonina Città del Vino, tappa del Grand Prix Sicilia di mezze maratone disputata nella città lilibetana. Oltre 700 i partecipanti alla gara, allestita sul consueto percorso di 7 km prevalentemente posto sul lungomare dando sempre uno sguardo sulle Isole Egadi davvero sfolgoranti grazie al cielo terso. Condizioni climatiche che hanno favorito una grande velocità di base lungo il circuito, con vittoria finale per un corridore non siciliano. Federico Casati è infatti lecchese di nascita e residente a Ginevra, in Svizzera, ma spesso viene a Marsala tanto è vero che era stato secondo lo scorso anno. Questa volta il portacolori della DK Runners Milano, in preparazione per la mezza maratona di Roma che si correrà in concomitanza con gli Europei di giugno, ha colto il risultato pieno, tagliando il traguardo in 1h11’09” con oltre due minuti di vantaggio su Pietro Dario Ferrante (Universitas Palermo) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h13’14”. Terza posizione per il maltese Joseph Borg in 1h14’33”, davanti a Pietro Palladino (Team Ingargiola/1h15’58”) e Federico Negrini (As Lanzada/1h16’06”. Fra le donne vittoria di Claudia Licciardi (Atl.Bagheria) che in 1h26’13” ha ottenuto il miglior tempo sul percorso da quando è stato cambiato. Battuta la campionessa uscente Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) seconda in 1h27’25”, terza al suo primato personale Luana Russo (Sciacca Running) in 1h29’44”. Credits: foto Michele Greco.

• Ginnastica: le marsalesi Sofia De Filippi ed Asia Bernardone portano in alto i colori della città di Marsala conquistando rispettivamente il titolo di Campionessa Regionale Gold nella categoria A1 (classi 2016 e 2015) e di Vice Campionessa Regionale Gold nella categoria A2 (classe 2014). Prossimo appuntamento per le due allieve di pregio della ASD Marsala Gym Lab dal 17 al 19 maggio a Riccione dove prenderanno parte alla semifinale a 120 del Campionato Italiano Gold Allieve e dove soltanto le 40 migliori ginnaste competeranno per la finale della domenica che assegnerà il titolo di Campionessa Italiana. "Siamo sempre stati certi del valore e del talento di queste due giovani promesse, dichiara il tecnico Gilda Tortorici. Si allenano 24 ore a settimana con impegno, amore e costanza. Meritavano questi risultati e sono arrivati. Non abbiamo potuto fare doppietta di titolo per il distacco di solo 4 decimi dalla prima nella categoria A2 ma siamo comunque soddisfatti della prestazione di Asia che migliora il suo personale di ben 5 punti dimostrando grande maturità e crescita. Ci prepariamo per il Campionato Italiano dove riconosciamo di non avere ancora un programma altamente competitivo da poter ambire a medaglie ma lavoriamo per conquistare la finale e provare a piazzarci a metà classifica".