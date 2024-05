Mazara: lavori in via Maccagnone. Strada chiusa oggi e domani

16/05/2024 17:20:00

Per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 maggio la via Franco Maccagnone a Mazara sarà chiusa al transito per lavori. Lo prevede l'ordinanza della polizia municipale. Nei due giorni di chiusura la fermata ed il transito dei pullman che sostituiscono al momento il trasporto ferroviario saranno spostati dalla piazza De Gasperi alla piazza Matteotti.

L'ordinanza se pur inizialmente prevista per i giorni 15 e 16 - sottolinea il Comando di Pm - è invece da intendersi per i giorni 16 e 17 maggio. Dal 18 maggio, secondo la previsione di fine lavori, la via Maccagnone sarà riaperta al transito ed i pullman del trasporto ferroviario torneranno a fermarsi nella piazza De Gasperi di fronte la stazione ferroviaria.

******

Concessione di 40 loculi a viventi - Con un bando/avviso a firma del dirigente del settore tecnico comunale Vincenzo Marcello Bua e del Responsabile dei Servizi Cimiteriali Claudio Zummo viene prevista la concessione a viventi di 40 celle a colombaio per ricongiungimento straordinario con propri congiunti già tumulati in via definitiva presso la stessa sezione cimiteriale.

Viste le numerose richieste effettuate da cittadini di età avanzata e considerato che sono in corso di ultimazione lavori di estumulazione che consentiranno di rendere disponibili circa 390 loculi oltre ai lavori di realizzazione di nuovi loculi, con determinazione sindacale n. 60/2024 ed il bando/avviso viene data l'opportunità ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni di potere richiedere la concessione di un loculo attiguo o vicino a quello in cui è seppellito un congiunto prossimo (marito, moglie, figlio/a, fratello/sorella, padre/madre).

Termine ultimo per la presentazione delle richiesta è il 12 giugno 2024 a pena di esclusione. La domanda, corredata da marca da bollo da 16 euro, è da inoltrare a mani presso il protocollo generale del Comune di via Carmine, mediante l'apposito modulo che è allegato all'Avviso.