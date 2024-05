Giornalismo. Il presidente di Anso incontra Assostampa Trapani

16/05/2024 17:00:00

Marco Giovannelli, presidente dell’ANSO, l’Associazione Nazionale della Stampa Online) e direttore di uno dei quotidiani on line più letti in Italia, VareseNews, ha incontrato la segreteria di Assostampa Trapani. Insieme al segretario Vito Orlando, al vice Max Firreri e alla tesoriera Mariza D’Anna, era presente anche il consigliere regionale di Assostampa Sicilia Gianfranco Criscenti. Giovannelli era accompagnato dal direttore del quotidiano on line TP24 Giacomo Di Girolamo.

Orlando ha illustrato al presidente dell’ANSO le difficoltà in cui operano i professionisti dell’informazione in questo territorio, di come molti giornalisti siano sottopagati e hasottolineato l’importanza di contratti collettivi di lavoro come quello siglato da Anso Fisc con Fnsi per far emergere il lavoro nero nell’informazione on line.

“Questo incontro è stato un'importante occasione per riflettere sulle condizioni del giornalismo nella provincia di Trapani e per discutere dei contratti, con particolare attenzione ai contratti Anso. Abbiamo anche avuto modo di confrontarci sul valore del giornalismo locale e sugli strumenti che possono migliorare il lavoro delle redazioni. È essenziale che continuiamo a sostenere e valorizzare il lavoro dei giornalisti locali, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del settore e garantire un'informazione di qualità. ANSO rimane impegnata a promuovere il giornalismo online e a lavorare per migliorare le condizioni lavorative e contrattuali dei nostri associati. Ringrazio Assostampa – ha concluso Giovannelli - per l'accoglienza e per l'importante dialogo che abbiamo avviato. Sono fiducioso che, attraverso la collaborazione e il confronto, possiamo costruire un futuro più solido e prospero per il giornalismo online”.

Si è concordato anche di avviare iniziative comuni di formazione destinate ai giornalisti dell’on line e agli editori del territorio per far conoscere meglio le opportunità che il contratto Anso Fisc – Fnsi offre.

Giovannelli prima della riunione ha visitato la mostra “La redazione trapanese de La Sicilia 1990-2015”, ospitata nei locali del sindacato dei giornalisti, esperienza che ha definito “un esempio significativo della ricca tradizione giornalistica della regione”.