16/05/2024 09:00:00

Si è conclusa al Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus la terza prova del campionato provinciale di 4^Categoria, più di sessanta iscritti si sono dati battaglia nelle due prove in programma, singolare e doppio maschile. Nella prima prova sono giunti in semifinale i marsalesi Luca Abate, Marco Fina, Giovanni Manzo e il castelvetranese Claudio Caronna. Fina ha avuto vita facile contro Abate, Caronna invece è dovuto ricorrere al terzo set per avere ragione di un coriaceo Manzo. Finale al cardiopalma tra Fina e Caronna che ha visto prevalere quest'ultimo per 12/10 al tiebreak decisivo. Nel doppio maschile cone da pronostico ha vinto la coppia favorita del seeding formata da Francesco Giacalone e Francesco Angileri, che in una finale molto combattuta hanno battuto sempre al terzo set i giovanissimi Marco Parisi e Giorgio Angileri autori di un ottimo torneo.

Risultati semifinali: Fina/Abate 6/4 6/1 - Caronna/Manzo 5/7 6/1 10/6

Finale singolo: Caronna/Fina 4/6 7/5 12/10

Finale doppio: Giacalone Angileri F. / Parisi Angileri G. 3/6 6/4 10/6