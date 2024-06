I fatti del 1° Giugno: Biden si muove per la tregua, la Cina promette aiuti, il discorso di Trump

01/06/2024 07:31:00

E' il 1° Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Joe Biden ha annunciato dalla Casa Bianca che Israele ha proposto un piano in tre fasi per far cessare la guerra a Gaza. Hamas fa sapere che «considera positivamente» il discorso del presidente

• Da Pechino Xi ha promesso 65 milioni di euro in assistenza umanitaria per la Striscia, altri tre per l’Unrw. Chiede una conferenza di pace e la piena adesione di uno Stato palestinese all’Onu

• Donald Trump si è presentato davanti alle telecamere alla Trump Tower e ha tenuto un discorso durissimo. «Viviamo in uno Stato fascista». I suoi sostenitori gridavano: «Fuck Joe Biden!»





• Attorno alle 11.30 di ieri mattina, a Mannheim, Baden-Württemberg, un afghano armato di coltello si è scagliato contro un banchetto di attivisti anti-islamiche. Sette persone sono rimaste ferite

• In Vaticano è scoppiata la guerra per scegliere il nuovo Papa. I nemici di Francesco ormai lo descrivono come un “vecchio rincoglionito” e cercano in ogni modo di sputtanarlo. Il problema è che dei 137 membri del collegio, 99 li ha nominati lui

• StMicroelectronics ha annunciato ieri il sì definitivo alla realizzazione a Catania di un polo integrato per la produzione e lavorazione, in tutte le fasi, di microchip al carburo di silicio

• Marina B. è stata nominata Cavaliere del Lavoro, come suo padre prima di lei

• Antonio Di Pietro si è detto favorevole al ddl Nordio. «Vedo tanta ipocrisia in chi lo critica. Si tratta solo di applicare la Costituzione»

• Sul suo esecutivo la Meloni non ha dubbi: «Buono ma può fare di più. Merita, anzi meritiamo un 7 e mezzo!»

• Emilio Carelli, ex Sky Tg24, ex deputato 5 Stelle, è stato nominato direttore dell’Espresso

• Tre ragazzi sono stati trascinati via dalle acque del Natisone, in Friuli, in piena a causa delle forti piogge

• Ilaria Salis ha chiesto di essere trasferita nella sede dell’ambasciata italiana a Budapest. Teme che i neonazi vadano a menarla (o a menare gli amici che le stanno dando una mano finché è ai domiciliari)

• Nazia Shaheen, 51 anni, madre di Saman Abbas, è stata rintracciata giovedì notte dalla polizia del Punjab ai confini del Kashmir

• Robert Fico, il primo ministro della Slovacchia vittima di un attentato il 15 maggio, è stato dimesso dall’ospedale in cui si trovava da allora

• Le forze di sicurezza francesi hanno ripreso il controllo di tutti i quartieri di Nouméa, città principale della Nuova Caledonia

• Scelta la cinquina del Campiello. I candidati sono Antonio Franchin, Emanuele Trevi, Michele Mari; Federica Manzon e Vanni Santoni

• Stefano De Martino ha firmato un contratto con la Rai per condurre Affari Tuoi, con un’opzione per la conduzione di Sanremo 2027. Guadagnerà 8 milioni di euro per 4 anni di esclusiva

• A Wembley, Londra, stasera si giocherà la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund

• Ieri il c.t. Spalletti ha convocato la Nazionale a Coverciano per il primo degli allenamenti in preparazione degli Europei

• Oggi alle 20.15 si gioca Djokovic vs. Musetti. Se Lorenzo Musetti riuscisse a batterlo, blinderebbe il sorpasso di Sinner in vetta alla classifica mondiale. «Jannik ha il suo percorso segnato» dice. «Non ha bisogno di contare su di me. Ma se posso dargli una mano, ci sono».

• È morta a Buenos Aires Nora Cortiñas, simbolo delle madri di plaza de Mayo. Suo figlio divenne un desaparecido il 15 aprile 1977, rapito dal regime militare per la sua militanza a sinistra. Aveva 94 anni

Titoli

Corriere della Sera: Economia, spinta di Panetta

la Repubblica: Furia Trump: «L’America è fascista»

La Stampa: La lezione di Panetta: servono più immigrati

Il Sole 24 Ore: Panetta: «L’Italia non è condannata / al declino, affrontare la zavorra debito»

Avvenire: Un Paese in debito

Il Messaggero Il piano Biden per Gaza: / ritiro delle forze israeliane

Il Giornale: Rivoluzione giustizia, parla Nordio

Qn: Trump-Biden, è scontro frontale

Libero: Nel nome del padre

Il Fatto: Netanyahu è all’angolo / deve trattare con Hamas

La Verità: Diocesi: «Votate pro-Ue e immigrati»

Il Mattino: Così l’Europa e l’Italia / si giocano tutto al Sud

il Quotidiano del Sud: Meno debito e più Sud / Così l’Italia ce la farà

il manifesto: L’ha presa male

Domani: I centri in Albania sono un bluff / E non si sa a chi finiscono i soldi