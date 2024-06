I fatti del 3 Giugno: la tregua per Gaza, taglio al petrolio,i ragazzi travolti dalla piena

03/06/2024 07:06:00

E' il 3 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il piano di tregua per Gaza sarà accettato? Le discussioni sono in corso. Intanto le truppe israeliane continuano a operare nella zona di Rafah. I palestinesi uccisi in otto mesi di guerra sono più di 36 mila. A Tel Aviv 120 mila persone sono scese in piazza contro Netanyahu

• L’Opec+ ha deciso di estendere i tagli alla produzione di greggio fino a fine 2025. Obiettivo di russi e arabi: tenere il prezzo del petrolio alto il più possibile

• Si è scoperto che due dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone, in Friuli si sarebbero potuti salvare. Stavano uscendo dal torrente che si rivoltava, ma sono tornati indietro per aiutare l’amica che non sapeva nuotare





• L’autopsia ha rivelato che Giada Zanola, 33 anni, era ancora viva quando l’ex compagna l’ha lanciata giù da un cavalcavia. Poi è passato un camion che ne ha straziato il corpo

• La Meloni aveva lasciato intendere che il governo avrebbe emesso un decreto per risolvere il problema delle liste d’attesa negli ospedali. La verità è che non ci sono soldi per fare nulla. Anzi, è probabile che dopo le europee ci arrivi una procedura per deficit eccessivo

• Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, durante un incontro autorizzato dalla procura di Genova, ha consegnato all’assessore Giacomo Giampedrone una lettera in cui dice che non ha alcun’intenzione di dimettersi

• La fidanzata di Di Maio è arrivata al sesto mese di gravidanza. Il ministro Crosetto è guarito dalla pericardite ma è dimagrito di 18 chili. Denis Verdini non sta bene, il tribunale di sorveglianza di Firenze gli ha concesso i domiciliari

• I cinesi sono riusciti a mandare una sonda sulla faccia nascosta della luna.Dovrà prelevare alcuni campioni di terreno e roccia da portare sulla Terra

• In India è dato quasi per scontato che il premier Modi abbia ottenuto un terzo mandato. In questi giorni di elezioni faceva così caldo che sono morte 33 persone, tra cui una ventina di funzionari che allestivano i seggi

• Donald Trump ha passato il fine settimana blindato nel club di golf di Bedminster, il suo fortino in New Jersey. Solo nelle 48 ore successive alla condanna, la sua campagna ha raccolto 70 milioni di dollari in donazioni. E ora ha pure deciso di aprirsi Tik Tok

• L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad si è candidato alle presidenziali del 28 giugno

• A Bologna i partiti di destra stanno raccogliendo firme per un referendum sui 30 all’ora. Ma sarà solo consultivo

• Sabato il Papa in Vaticano ha ricevuto in udienza privata Antonio Angelucci, Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri

• Un giovane sacerdote pavese, non ancora quarantenne, è finito nei guai per colpa di un sito di incontri

• In un pub di Cagliari un ex carabiniere di 36 anni è stato ammazzato con una coltellata al petto, a Messina un giovane di 19 anni è stato trovato morto con una pistola nella mano destra

• A casello della A12, in provincia di Livorno, l’auto di una coppia di tedeschi si è schiantata contro le auto in coda senza nemmeno frenare. Le vetture accartocciate, l’una sull’altra. Pezzi di carrozzeria ovunque. Ci sono tre morti e sette feriti

• Rupert Murdoch, all’età di 92 anni, è convolato a nozze con Elena Zhokova, ex suocera di Roman Abramović, che di anni ne ha 67. È il suo matrimonio n. 4

• Il Real Madrid ha battuto il Borussia Dortmund per 2 a 0. È la quinta volta che Ancelotti vince una Coppa dei Campioni (due volte come giocatore, cinque come allenatore), la quindicesima volta per il Real

• Il pianto di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Re in Arabia

• Pecco ha vinto al Mugello, Sinner andrà ai quarti di Roland Garros, Ceccon ha vinto la rana 100 metri a Monte Carlo

• L’attore Philippe Leroy è morto sabato mattina a Roma dopo una lunga malattia. Aveva vestito i panni del pirata Yanez nel celebre Sandokan degli anni Settanta. Aveva 93 anni

• Se n’è andata anche la mamma di Michelle Obama. Si chiamava Marian Robinson, aveva 86 anni

Titoli

Corriere della Sera: Mattarella, bufera sulla Lega

la Repubblica: Attacco sovranista al Quirinale

La Stampa: Lega, attacco a Mattarella

Il Sole 24 Ore: Salva casa / Corsa alla sanatoria / delle irregolarità: / il catalogo dei lavori

Il Messaggero: Lega contro il Colle sulla Ue / Gelo Tajani, Schlein attacca

Il Giornale: Parla Toti: non mi arrendo

Libero: La secessione del Pd

Leggo: Inferno in autostrada

Qn: Europa, la Lega attacca Mattarella

Il Fatto: Netanyahu forzato alla tregua / Però non ha sconfitto Hamas

La Verità: Le manovre di Mattarella

Il Mattino: Nuove città: dieci, cento Caivano

il Quotidiano del Sud: Mattarella: la grande sfida resta la pace

Domani: Lezione di Mattarella al governo / La Lega attacca, Meloni irritata