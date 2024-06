I fatti del 18 Giugno: sempre più Giorgia contro Elly, torna Hollande, ed anche Ilaria Salis

17/06/2024 07:05:00

E' il 18 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Tra Meloni e Schlein, un duello a passo di danza. Spopolano le immagini di Giorgia che al G7 s’è lanciata nella pizzica e di Elly che si scatena al Gay Pride: «Sono strategie emozionali, chiavi per rafforzare la propria popolarità. È sempre più Giorgia contro Elly»

• L’esercito israeliano ha deciso la sospensione delle attività militari ogni giorno dalle 8 alle 19 ai valichi per scopi umanitari. Ma Gallant e Netanyahu cadono dal pero: «Inaccettabile»

• Ultime dalla Francia. L’ex presidente Hollande torna in campo contro le destre. Candidati anche l’ex premier Lionel Jospin e la sorella di Marine Le Pen, Marie-Caroline Le Pen. Intanto anche les Bleus scendono in campo contro il Rn. Macron è dato per spacciato

• Kate è tornata. Ha partecipato alla Trooping the Colour per festeggiare il Re. E, contro il protocollo, sulla balconata di Buckingham Palace, era al suo fianco

• È tornata anche Ilaria Salis. Sabato alle 19.30 è arrivata a casa dei suoi genitori a Monza. Ieri ha saltato la festa di Fratoianni, ma il 24 sarà a Strasburgo. Oggi compie 40 anni





• Si torna a parlare alle nomine Ue. Le trattative entreranno nel vivo oggi alla cena informale dei 27 a Bruxelles. Meloni apre al bis della von der Leyen, ma solo in cambio di un commissario di peso

• Polemiche da Forza Italia per l’intervista in cui il cardinale Camillo Ruini ammette che nel 1994 Scalfaro gli chiese aiuto «per far cadere il governo Berlusconi»

• Beppe Grillo a Roma ha cenato in compagnia di due ex parlamentari e ha avuto un faccia a faccia di un’ora con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Conte chiede scusa agli elettori «rimasti delusi per il nostro sostegno al governo Draghi»

• Sabato l’Italia ha battuto l’Albania 2 a1, dopo un inizio choc: passano solo 23 secondi e una disattenzione di Dimarco porta in svantaggio gli Azzurri; saranno poi Bastoni e Barella a dare alla Nazionale la vittoria

• La strada verso la pace in Ucraina è ancora lontana. A Bürgenstock, in Svizzera, la dichiarazione finale è stata firmata da 78 partecipanti su 92. Tra i no i Brics e Arabia Saudita che però dovrebbe ospitare la prossima conferenza di pace

• Trump attacca Zelens’kyj, che vuole solo soldi, e Biden perché è vecchio. Poi, però, fa una gaffe

• Due fratelli sono stati freddati nel Casertano. In Sardegna un giovane di 27 anni ha ucciso la mamma conficcandole un coltello nella schiena. Nelle Dolomiti un’anziana signora in ritardo per la messa ha investito tre ciclisti (che non sono in pericolo di vita)

• La Ferrari trionfa alla 24 Ore di Le Mans con la macchina n. 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La scuderia di Maranello ha bissato il successo del 2023

• Matteo Berrettini è stato battuto in finale a Stoccarda da Jack Draper per (6-3, 6-7. 4-6). Oggi c’è Sinner

• È morto Rinaldo Smordoni. Era il piccolo Giuseppe di Sciuscià. Nella vita ha fatto anche il marmista e autista dell’Atac di Roma. Aveva 91 anni

Titoli

Corriere della Sera: Pace, sì al piano con defezioni

la Repubblica: Ue, battaglia sulle nomine

La Stampa: Pace, lo strappo del Sud globale

Il Sole 24 Ore: Affitti più cari / ecco l’impatto / sugli stipendi

Il Messaggero: il Sud del mondo con Putin

Il Giornale: L’Italia no abbandona Kiev

Leggo: Maturità, la carica dei 500mila

Qn: Europa, i leader alla prova delle nomine

Il Fatto: «Sconfitta mia, ma non mollo / Ora le scuse per il sì a Draghi»

Libero: Giorgia sfida Scholz e Macron

La Verità: Così provarono a fare cadere il governo

Il Mattino: «La stabilità della politica / È l’asset dell’Italia”

il Quotidiano del Sud: Giovani, il capitale che il Sud non può sprecare

Domani: Isolata in Ue e debole sulle nomine Meloni a Bruxelles con il mal d’Africa