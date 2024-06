Servizi socio-sanitari e abbattimento barriere architettoniche, Dario Safina presenta due Ddl

19/06/2024 11:55:00

In questi giorni, il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, ha presentato all'Assemblea regionale siciliana due Disegni di Legge (DDL) con l’obiettivo di migliorare i servizi alla persona e promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni siciliani. Questi provvedimenti rappresentano un passo importante verso una maggiore integrazione socio-sanitaria e una Sicilia più accessibile per tutti.

Disegno di legge sull'integrazione socio-sanitaria

Il primo DDL è focalizzato sull’integrazione socio-sanitaria, un ambito in cui la Sicilia, nonostante la legge regionale n. 22/86, ha ancora notevoli margini di miglioramento. L’onorevole Safina ha evidenziato le difficoltà che finora hanno ostacolato una piena realizzazione dell’integrazione dei servizi sociali e sanitari. "Nei nostri disegni di legge ci stiamo occupando dei problemi dei più deboli e della capacità di essere più efficaci nei servizi alla persona," ha dichiarato Safina. Questo disegno di legge prevede la concessione di personalità giuridica autonoma ai 55 distretti socio-sanitari della Sicilia, favorendo una gestione più efficiente delle risorse finanziarie, tecniche ed amministrative. L’obiettivo è costruire una governance solida per garantire prestazioni sociali e sanitarie integrate, rispondendo adeguatamente ai bisogni della popolazione più vulnerabile.

Disegno di legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Il secondo DDL è mirato a incentivare i comuni siciliani a realizzare opere di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici. Il disegno di legge prevede una premialità per i comuni sotto forma di rimborso del 50% delle spese sostenute per tali interventi. "Riteniamo doveroso rendere le nostre città inclusive ed accessibili a tutti, specialmente alle persone più fragili, quali le persone anziane o in condizioni di disabilità," ha affermato Safina. Questo DDL mira a eliminare progressivamente tutte le barriere che limitano il diritto alla mobilità delle persone, promuovendo città più inclusive e accessibili.

Collaborazione e impegno congiunto

Safina ha inoltre ringraziato l’assessore del Comune di Trapani, Giuseppe Virzí, per la collaborazione nell’elaborazione degli atti normativi, sottolineando l’importanza di un impegno congiunto per migliorare la qualità della vita dei cittadini siciliani. "Questi disegni di legge testimoniano un impegno congiunto per migliorare la qualità della vita dei cittadini siciliani e promuovere una società più equa e inclusiva," ha concluso Safina.

Con questi due Disegni di Legge, Dario Safina mira a dare risposte concrete alle necessità dei più deboli e a promuovere una Sicilia più inclusiva, capace di garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso ai servizi e agli spazi pubblici.