Mazara, si seleziona un revisore contabile. Pubblicati gli avvisi per il bonus affitti e nascita

È fissata per il prossimo 27 giugno la scadenza del bando di selezione per il ruolo di revisore contabile indipendente, incaricato di verificare e certificare le spese del progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione), istituito con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019.

Il bando, pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo, è rivolto a professionisti qualificati (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e a società di servizi o di revisione contabile. La selezione avverrà mediante procedura comparativa per titoli.

L'incarico, che avrà termine il 30 giugno 2026, prevede un compenso complessivo di circa 45mila euro per il triennio, finanziato dal Fondo nazionale per le Politiche e Servizi all'Asilo.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno inviare la propria domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro e non oltre il 27 giugno 2024. È necessario utilizzare il modello di domanda allegato al bando, disponibile sul sito del Comune di Mazara del Vallo.

Bonus affitti e nascita - L'Ufficio Contributi Economici Regionali del Settore Comunale Servizi Sociali, Educativi e Culturali ha pubblicato due importanti avvisi nell'albo pretorio online, relativi al contributo affitto per l'anno 2022 e al bonus nascita per l'anno 2024.

Con decreto assessoriale del 13 giugno, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato il bando relativo al canone di locazione per l'anno 2022. Questo bando è destinato a fornire supporto economico alle famiglie che affrontano difficoltà nel pagamento dell'affitto.

Dettagli del bonus affitti: Scadenza per la presentazione delle domande: 13 settembre 2024; Modalità di presentazione: esclusivamente online; Piattaforma di accesso: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

I richiedenti possono trovare ulteriori informazioni sui requisiti necessari e sulle modalità di presentazione della domanda direttamente sulla piattaforma indicata. Questo contributo mira a sostenere le famiglie in difficoltà economiche, aiutandole a coprire le spese di locazione.

Avviso Bonus Nascita 1000 Euro

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Comunitarie ha annunciato l'assegnazione di un bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni. Questo bonus è un sostegno economico volto a incentivare le nascite e a supportare le famiglie nei primi mesi di vita del neonato.

Scadenze per la presentazione delle domande:

Per i nati nel primo semestre 2024: entro il 6 settembre 2024; Per i nati nel secondo semestre (1 luglio - 30 settembre 2024)entro il 25 ottobre 2024; Per i nati nel secondo semestre (1 ottobre - 31 dicembre 2024): entro il 14 febbraio 2025.

Requisito economico: l'ISEE del nucleo familiare richiedente non deve essere superiore ai 3000 euro.

I moduli di domanda e ulteriori dettagli sono disponibili presso gli uffici comunali e sull'albo pretorio online. Le famiglie interessate devono assicurarsi di rispettare le scadenze e i requisiti economici per poter beneficiare del bonus. Qui potete scaricare il modulo di domanda.

Per entrambe le iniziative, gli avvisi e i modelli di domanda sono disponibili presso l'albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo. Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire supporto e informazioni aggiuntive ai cittadini interessati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Contributi Economici Regionali del Settore Comunale Servizi Sociali, Educativi e Culturali.