I fatti del 25 Giugno: l'Italia segna al 98', ballottaggi al centrosinistra, sesta rata del Pnrr

25/06/2024 07:02:00

E' il 25 Giugno, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Euro 2024 l’Italia di Spalletti conquista gli ottavi di finale grazie a un gol di Zaccagni al 98’. Con la Croazia finisce 1-1. Ora gli azzurri affronteranno la Svizzera

• Ai ballottaggi delle elezioni comunali, il centrosinistra ha vinto nei cinque capoluoghi di regione al voto: Firenze, Bari, Perugia, Campobasso e Potenza (dopo aver conquistato Cagliari al primo turno). Il centrodestra strappa alla sinistra Lecce e Rovigo





• Entro questa settimana il Governo italiano invierà a Bruxelles la richiesta di accredito della sesta rata del Pnrr: 8,5 miliardi per 37 obiettivi

• Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei e la nomina di un commissario. Di fatto delegittima il governatore De Luca e i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli.

• Meloni ha ricevuto Viktor Orbàn. I due sono d’accordo su migranti e competitività ma non sull’Ucraina

• Il ragazzino di sedici anni, ritrovato domenica cadavere a Pescara, sarebbe stato ucciso da due coetanei per un debito di droga da 200 euro. I due, figli di famiglie per bene, subito dopo l’omicidio sono andati a farsi il bagno al mare con gli amici

• A Milano un ubriaco al volante ha investito una 24enne e l’ha trascinata per trecento metri. Era talmente stordito che non si era accorto di nulla. La ragazza è in gravi condizioni

• Satnam Singh poteva essere salvato, se portato subito in ospedale dopo l’incidente che gli ha strappato il braccio. Lo confermano i primi risultati dell’autopsia: il bracciante è morto dissanguato. Intanto Tajani sta cercando di far venire in Italia i familiari di Soni, la giovane vedova

• La Commissione Europea accusa Apple di aver violato le norme sulla concorrenza digitale con il suo App Store





• Padre Georg Gänswein è il nuovo nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. Con questa nomina papa Francesco chiude la faida con l’ex Prefetto della Casa pontificia e segretario personale di Ratzinger

• Ieri mattina Giovanni Toti ha ricevuto nella sua villa di Ameglia tre dei suoi alleati politici. Hanno parlato di politica, vicende giudiziarie e bilanci. Non sono state rese note le decisioni prese ma su una cosa sono tutti d’accordo: Toti non si dimetterà

• La principessa Anna, 73 anni, è stata ricoverata per una commozione cerebrale. Sarebbe stata colpita al capo dallo zoccolo di un cavallo imbizzarrito. Non è grave

• Il surfista e attore Tamayo Perry è morto sbranato da uno squalo alle Hawai . Aveva 49 anni

• Alle qualificazioni di Wimbledon, passano al secondo turno Napolitano, Gigante e Bellucci. Fuori Vavassori

Titoli

Corriere della Sera: Città, prevale il centrosinistra

la Repubblica: La rivincita della sinistra

La Stampa: Le grandi città premiano il Pd

Il Sole 24 ore: Sostenibilità, le regole per le Pmi

Il Messaggero: Capoluoghi al centrosinistra. FdI eliminare i ballottaggi

il Fatto Quotidiano: Destre ko nei ballottaggi: La Russa vuole smontarli

Domani: Il centrosinistra unito stravince. Autonomia il Sud punisce Meloni

Il Manifesto: Qualcosa in Comune

Avvenire: Gli ultimi della fila

Il Secolo XIX: Giunta a casa Toti. «Arriveremo a fine mandato»

Il Giornale: Meloni-Orbán, patto sui migranti

Libero: I valori immobiliari della famiglia Salis

La Verità: Blitz segreto sui dati sanitari

Il Giorno: Sindaci il Pd vince nelle grandi città

Leggo: Italiani popolo di pirati

L’identità: Ai ballottaggi vince l’astensione

Il Mattino: Pnrr il Sud accelera. Chiesta la sesta rata

Il Gazzettino: Veneto ballottaggi al centrodestra 10 su 16

La Gazzetta del Mezzogiorno: Leccese sindaco di Bari

Il Giornale di Sicilia: Il campo largo vince ma tra Pd e M5stelle è gelo