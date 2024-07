I fatti del 1° Luglio: Francia col fiato sospeso, moderati avanti in Iran, delusione Italia

01/07/2024 07:19:00

E' il 1° Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Francia tiene il fiato sospeso. Il Rassemblement National è il primo partito con il 33,5% dei voti. L’estrema destra non è mai stata così vicina al potere. Bisogna attendere il secondo turno, 7 luglio, per capire se Le Pen e Bardella avranno i numeri per governare o se sinistra e centristi avranno i numeri per arginarli. Centinaia di militanti di sinistra si sono radunati in place de la République. Macron evoca lo spettro della «guerra civile»

• In Iran il candidato moderato Pezeshkian è arrivato primo con il 43% dei consensi, seguito dall’ultraconservatore Jalili. Il risultato finale è legato al ballottaggio del 5 luglio

• Sabato a Berlino l’Italia ha perso 2 a 0 con la Svizzera. Grande delusione, ma la sconfitta non avrà conseguenze immediate: Spalletti resta al suo posto, così come il presidente della Federcalcio Gravina

• Biden e la sua famiglia sono riuniti a Camp David stanno discutendo sull’eventuale ritiro del presidente Usa dalla corsa alla Casa Bianca. Intanto un sondaggio indica che il 60% degli americani sarebbe favorevole a un cambio di candidato

• Si sono celebrati i funerali di Thomas Luciani, il ragazzo di sedici anni ammazzato a coltellate da due coetanei per questioni di droga. Il prete anti-spaccio don Coluccia ha detto: «È tutto contro natura quando un ragazzo muore così». La fidanzatina, senza batter ciglio, chiede vendetta

• Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, le ha inviato 225 mila messaggi in meno di due anni: secondo l’accusa è un record anche per lo stalker più accanito

• Nella notte tra sabato e domenica Val d’Aosta e in Piemonte sono state colpite dal maltempo. Cogne è isolata, 200 persone sono state messe in salvo con gli elicotteri





• Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dice che la Meloni e Giambruno sono tornati assieme

• A Milano 350 mila persone hanno sfilato per il gay pride. Elly Schlein era sul carro del Pd. I manifestanti hanno preso di mira Giorgia Meloni, il generale Vannacci e papa Francesco

• Gli europei continuano. Spagna Georgia è finita 4 a 1, Germania Danimarca 2 a 0. Inghilterra Slovacchia, 2 a 1. Ai quarti gli inglesi troveranno la Svizzera, i tedeschi la Spagna

• Sigorney Weaver ha vinto il Leone d’oro alla carriera 2024. Aldo Cazzullo ha vinto il premio Ischia come giornalista dell’anno

• Orbán ha creato un nuovo partito europeo, i Patrioti assieme all’estrema destra austriaca e ceca. Anche Salvini potrebbe aderire. La Meloni rischia di rimanere isolata a Bruxelles e politicamente indebolita, alla testa di un gruppo, i Conservatori e riformisti (Ecr) che sta per scivolare al sesto-settimo posto tra le famiglie dell’Europarlamento

• Ha suscitato scalpore l’intervista rilasciata dalla senatrice Liliana Segre dopo le rivelazioni di Fanpage su simpatizzanti antisemiti: «Dovrò scappare ancora dal mio Paese?». Intanto, dieci militanti di FdI sono finiti sono osservazione. Tre rischiano l’espulsione

• Kanye West, aperto ammiratore di Vladimir Putin, è in visita in Russia. Risiederà a Mosca e terrà dei concerti

• In Nigeria Boko Haram è tornato a colpire. Donne kamikaze si sono fatte saltare in aria. Sono morte 18 persone

• Claudio Pinti, che sta scontando 16 anni, per essere stato untore di HIV, vuole essere messo ai domiciliari per motivi di salute, e ha iniziato lo sciopero della fame

• Tornano in libertà la moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro

• La preside difende le tre studentesse che hanno fatto scena muta per protesta alla maturità: «Sono comunque allieve diligenti»

• Da oggi non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina all’interno degli ospedali: cade l’ultima delle limitazioni imposte dal Covid

• È iniziato il Tour de France. Maglia gialla: Tadej Pogacar, che dopo aver vinto il Giro, vuole vincere anche il Tour

• George Russel su Mercedes ha vinto il Gp d’Austria, sul podio anche Sainz con la sua Ferrari

• Pecco Bagnaia ha dominato il Gp di Assen, secondo l’avversario di sempre Jorge Martin

• Oggi a Londra inizia il torneo di Wimbledon. A Siena si corre il Palio

• È morto Claudio Mancini, produttore cinematografico, ma anche attore, comparsa, capo elettricista, operatore, ex-pugile. Grande simbolo di romanità verace. Aveva lavorato con tutti: da Totò a Sergio Leone, era la memoria storica del cinema italiano. Aveva 96 anni

• Se ne è andato anche il vescovo Luciano Giovannetti. Aveva deciso di farsi prete dopo essere sopravvissuto alla strage nazista di Civitella in Val di Chiana, una delle più atroci della seconda guerra mondiale con 244 vittime. Il suo cuore si è fermato proprio il 29 giugno, 80° anniversario dell’eccidio. Il suo corpo sarà seppellito nella cattedrale di Fiesole

Titoli

Corriere della Sera: Francia, l’avanzata della destra

la Repubblica: Vince Le Pen, Francia divisa

La Stampa: Francia, primo round a Le Pen

Il Sole 24 Ore: In azienda. Intelligenza / artificiale, la sfida / dal personale / ai contratti

Il Messaggero: Francia a destra, appello di Macron

Il Giornale: Le Pen vince il primo tempo

Qn: Francia, Le Pen vince. Macron: «Fermiamola»

Leggo: In vacanza a caro prezzo

Libero: Micron

Il Fatto: Le Pen e sinistre stritolano / un Macron piccolo piccolo

La Verità: La Le Pen è in testa in Francia / E Macron si scava la fossa

Il Mattino: La provincia risvegliata

il Quotidiano del Sud: Le Pen verso la maggioranza assoluta / Macron: ora patto contro la destra

Domani: Le Pen vince ma non può governare / Macron: «Ora uniamoci contro il Rn»