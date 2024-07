08/07/2024 06:00:00

• Boxe: un sabato sera di spettacolare boxe si è potuta ammirare in Piazza della Vittoria a Marsala dove è andato in scena il 3° Memorial Giuseppe Piscopo dedicato al compianto pugile lilibetano, nonchè Carabiniere, che aveva raggiunto ottimi livelli nella sua categoria.

Come nelle due precedenti, anche quest'anno il Pugilato giovanile rimane al centro delle attività della Marsala Boxe che ha organizzato la kermesse con il patrocinio del Comune di Marsala e dell'Assessorato allo Sport della Regione Siciliana.

La serata ha visto i giovani pugili lilibetani combattere sul ring contro le giovani promesse delle Fiamme Oro della Polizia di Stato della Campania e della Puglia, un grande spettacolo che questo sport è riuscito a dare in termini di pathos ed adrenalina al folto pubblico presente. Di seguito le interviste di Tp24:

• Tiro a Volo: il Policampo olimpionico di Tiro al Volo di Mazara del Vallo ha ospitato il 6 e 7 luglio la seconda edizione del Gran Premio del Mediterraneo. Un grande evento internazionale organizzato dalla società ASD Tiro a volo 2020 Mazara, presieduta da Vincenzo Asaro, in collaborazione con la FITAV e con il patrocinio del CONI, della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Mazara del Vallo, alle quali quest’anno si aggiungono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Assemblea Regionale Siciliana. Una struttura, quella di c/da Castelluzzo, che si conferma come uno dei più importanti impianti di tiro a volo d’Europa dopo il successo lo scorso anno della prima edizione del Gran Premio del Mediterraneo che aveva visto la partecipazione di oltre un centinaio di atleti. In questa edizione 2024 di tiro al volo “trap” e “paratrap” si sono succeduti oltre 150 atleti provenienti da vari Paesi del Mediterraneo che si sono contesi il montepremi nelle diverse categorie, a squadra ed individuale; fra i partecipanti anche la Nazionale di Tiro al Volo della Repubblica di Malta. E' stato anche assegnato il “Trofeo Saro Avveduto”, dedicato al compianto vice presidente della Federazione, stella d’oro al merito sportivo, che si era impegnato per riportare il Policampo di Mazara ai fasti di un tempo.

• Taekwondo: Chiara Russo convocata al raduno della Nazionale Juniores. Grande soddisfazione per il Maestro Gaspare Russo della Fighter Taekwondo Sicilia per la convocazione, al raduno Nazionale Juniores, della mazarese Chiara Russo che dopo aver conquistato la medaglia d’oro in Coppa Italia Regionale, su disposizione del direttore tecnico Nazionale Claudio Nolano, deve presentarsi presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma dal giorno domenica 07 Luglio al giorno mercoledì 10 luglio ’24. Tutta la società sportiva Fighter Taekwondo Sicilia capitanata dai Maestri Maria Cutugno e Gaspare Russo augura a Chiara Russo di riuscire a conquistare un posto da titolare nella categoria -44 kg della Nazionale Italiana per la partenza al Mondiale Juniores che si svolgerà a Chuncheon, Stato di Gangwon Repubblica di Corea.

• Calcio: la società Football Club Marsala, oggi, trasformerà la denominazione societaria in Football Club Marsala SSD a R.L. Nel comunicato stampa si informava che il nuovo socio Sig. Leonardo Curatolo assumerà la carica di Vice Presidente del sodalizio a partire dalla stagione sportiva 2024/25 e che grazie alla sua trentennale esperienza imprenditoriale in campo internazionale il neo Vice Presidente, secondo il sodalizio lilibetano, contribuirà in maniera significativa alla crescita ed allo sviluppo del Club. La società entro il 23 luglio prossimo, in ottemperanza alle linee guida del Comitato Regionale FIGC, presenterà domanda di ripescaggio nel Campionato di Eccellenza Sicilia, e di seguito elenca tutte le cariche societarie che compongono la base dell’organigramma che a breve verrà completato: • Giovanni Sardone - Presidente; • Leonardo Curatolo - Vice Presidente; • Antonio Schio - Direttore Sportivo; • Salvatore Ombra - Club Manager; • Tommaso Picciotto - Direttore Generale; • Vito Cucchiara - Team Manager; • Ettore Briuccia - Comunicazione e Marketing; • Claudio Alagna - Logistica; • Oreste Pino Ottoveggio - Addetto Stampa.

• Pattinaggio: l'A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi - società rotellistica granata, nell'ultimo weekend di Giugno è stata impegnata nel Campionato Italiano Pista Ragazzi e il Trofeo Skate Italia dedicato alle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi nella pista di 175 metri tenutosi a San Benedetto del Tronto. L'evento, organizzato dalla Asd Pattinatori Sambenedettesi e supportato della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha visto in buona condizione la giovane atleta Clarissa Virga nella categoria Ragazzi F, e le buone prove anche per le giovanissime compagne di squadra Asia Volpe nella cat. Rag.12/F e Carla Scavone cat. Rag. F. Un campionato, per altro, che si è contraddistinto per la grande affluenza di partecipanti, circa 400 atleti di tutta Italia, che ha fatto da anticipo ad un altro avvincente weekend, quello appena trascorso dove a San Giorgio delle Pertiche (PD) si è tenuto il Campionato Italiano corsa su pista riservato alle categorie Allievi, Junior e Senior maschile e femminile. Nicolas Incandela, velocista e punta di diamante della A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi - Scuola di Pattinaggio Corsa Inline, ha affrontato al meglio le gare alla sua categoria (Allievi) riservate seguito dalla Coach Valentina Incandela. Attendiamo i risultati per pubblicarli su Tp24.it