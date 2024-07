I fatti del 18 Luglio: Biden ha il Covid, oggi è il giorno di von der Leyen, Meloni in Libia

18/07/2024 07:16:00

E' il 18 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Biden ha il Covid, ma in forma lieve. Trump va avanti con i comizi, sempre più sicuro della prossima vittoria. Ieri a Milwaukee ha fatto il suo debutto il vice Vance, e si è ritagliata un posto sulla scena anche la nuora di Trump, Lara, che durante la campagna ha raccolto 280 milioni di dollari di donazioni per il suocero

• Oggi si vota per la presidenza della Commissione Europea. Molto probabilmente verrà rinnovata von der Leyen, probabilmente con il voto di Meloni, certamente senza il voto della Lega





• L’Ue apre all’utilizzo delle armi inviate dall’Europa anche per colpire in territorio russo: è il primo atto formale del nuovo parlamento europeo, dove si ribadisce un forte appoggio all’Ucraina

• Meloni ieri era in Libia per parlare dei migranti al forum Trans-Mediterraneo. La premier si è attirata le critiche della ong Sea Watch, che considera il trattamento dei clandestini disumano

• Con il tradizionale King’s Speech di re Carlo sono iniziati i lavori del nuovo governo inglese del laburista Starmer

• Repubblica ha intervistato Barbecue (nome d’arte), uno dei più potenti capi banda di Haiti, notoriamente violento ma che si propone come liberatore del suo popolo; l’isola è da tempo nel caos della guerriglia tra bande

• L’abbé Pierre, morto nel 2007 ma ancora molto popolare in Francia, è stato accusato di molestie da sette donne

• Pier Silvio Berlusconi ha detto che nessuno aveva avvisato la sua famiglia dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al padre: «Tempi e modi dell’operazione non sono stati perfetti». Poi ha escluso una discesa in campo

• È morto Publio Fiori, politico di lungo corso, sopravvissuto ad un attentato delle brigate rosse

• A Venezia proteste dei cittadini al consiglio comunale al grido di «Venezia non è un bancomat», in riferimento al recente arresto di un assessore che si sarebbe arricchito svendendo il patrimonio comunale

• In tutta Italia ancora numerosi incendi dovuti all’incuria e al caldo: in Basilicata sono morti due vigili del fuoco

• Verrà abbattuta l’orsa che ha aggredito una turista francese martedì. Lo ha deciso il presidente della provincia di Trento

• Le elezioni regionali anticipate in Emilia Romagna saranno il 17 e il 18 novembre

• Sei persone sono state trovate morte avvelenate con il cianuro in un hotel di lusso a Bangkok. La killer, una donna che ne ha condiviso la sorte, aveva dei debiti con le sue vittime

• Dopo averlo tante volte annunciato, la sindaca di Parigi ha finalmente fatto il bagno nella Senna per dimostrare che è pulita in vista delle Olimpiadi

• È stato condannato a vent’anni di carcere il ragazzo che due anni fa uccise e fece a pezzi Michelle Causo, a Roma. Entrambi erano minorenni

• Sono già 19 le persone morte nei laghi e fiumi italiani dall’inizio dell’estate: ieri sono stati trovati i corpi di madre e figlio ucraini nel lago di Garda, un turista inglese è morto nel lago di Como, una bambina è annegata in un laghetto in provincia di Cuneo

Titoli

Corriere della Sera: Von der Leyen alla prova

la Repubblica: Pier Silvio scuote la destra

La Stampa: Verdi con Ursula, i dubbi di Meloni

Il Sole 24 Ore: Mutui, arriva lo spread su misura

Avvenire: Segnale all’Ucraina

Il Messaggero: Meloni, voto a Ursula sul filo

Il Giornale: La versione di Pier Silvio / "Serve una nuova Forza Italia"

Leggo: Spettacoli e sport, numeri record

Il Fatto: "Bombardate la Russia" / Il Pd vota con FdI e FI

Libero: Forca e martello

La Verità: Sul bis di Ursula piomba / la condanna per i vaccini

Il Mattino: Pnnr, altre Caivano crescono

il Quotidiano del Sud: Autonomia, la virata di De Luca

il manifesto: La "Silicon money" piove su Trump

Domani: Ue, Meloni fa il gioco delle tre carte / Ma se si isola ancora l’Italia rischia