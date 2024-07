Trapani, arriva il lavoro per chi è in difficoltà. Previsti interventi in tutti i quartieri

23/07/2024 06:00:00

Dal quartiere Sant'Alberto, Fontanelle Sud , Villa Rosina e Ville Comunali, al centro storico passando dal quartiere Cappuccinelli e dal Cimitero Comunale. Tutte zone che necessitano di manutenzione e continua pulizia. E sono proprio questi quartieri quelli scelti per attività di scerbatura, pulizia e di sicurezza affidate a chi rientra tra i 74 selezionati per i cantieri di servizio, lavori socialmente utili offerti alle persone con un reddito inferiore al minimo vita.

Il Comune di Trapani ha, infatti, ottenuto 450 mila euro, stanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per avviare quattro progetti di riqualificazione della città, offrendo lavoro a chi è disoccupat con basso reddito. I progetti riguardano la manutenzione di centri sociali, scuole e impianti sportivi, la pulizia e custodia dei quartieri elencati e delle aree verdi. I lavori dovrebbero iniziare in autunno, dopo l'approvazione e il finanziamento da parte della Regione.

I Cantieri di Servizio si articoleranno in quattro aree principali:

Centri Sociali, Scuole e Impianti Sportivi : un progetto volto a valorizzare gli spazi dedicati alla socialità, all'istruzione e allo sport, garantendo la loro piena fruibilità da parte della comunità.

: un progetto volto a valorizzare gli spazi dedicati alla socialità, all'istruzione e allo sport, garantendo la loro piena fruibilità da parte della comunità. Servizio di Custodia e Pulizia Quartiere Sant'Alberto - Fontanelle Sud - Villa Rosina - Ville Comunali : un intervento mirato a preservare il decoro e la sicurezza di importanti aree verdi e zone residenziali della città.

: un intervento mirato a preservare il decoro e la sicurezza di importanti aree verdi e zone residenziali della città. Servizio di Custodia e Pulizia del Centro Storico - Villa Margherita : un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Trapani, garantendo la pulizia e la sicurezza del centro storico e di uno dei suoi luoghi simbolo, Villa Margherita.

: un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Trapani, garantendo la pulizia e la sicurezza del centro storico e di uno dei suoi luoghi simbolo, Villa Margherita. Servizio di Pulizia e Scerbatura Quartiere Cappuccinelli - Cimitero Comunale: un'iniziativa volta a migliorare la vivibilità del quartiere Cappuccinelli e a garantire il decoro del cimitero comunale.

Un futuro di opportunità

La delibera approvata dalla Giunta Comunale rappresenta quindi un passo importante verso un futuro più prospero e sostenibile per Trapani, una città che guarda avanti con fiducia e determinazione.

“Il Comune di Trapani, come già avvenuto ad agosto e settembre 2023 – commenta Giuseppe Virzì, assessore ai Servizi Sociali -, sta portando avanti l'iter burocratico per l'avvio dei Cantieri di Servizio. Questo consentirà a diversi cittadini di svolgere attività di pubblica utilità, in linea con le borse lavoro e l'assistenza sociale.

Il 22 aprile, grazie al fondo regionale e sociale europeo, il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 450 mila euro da destinare ai Cantieri di Servizio, arrivando secondi solo a Palermo. Adesso abbiamo deliberato la programmazione per questi quattro progetti.

E, attualmente, il Comune è in attesa dell'approvazione da parte della Regione, e l’erogazione dei finanziamenti. Solo dopo si potrà completare l'iter burocratico e avviare i cantieri, presumibilmente in autunno”.