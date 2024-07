Marsala: dal '68, gli alunni della scuola elementare che non hanno smesso di vedersi ...

24/07/2024 12:21:00

Compagni delle elementari che non hanno mai staccato il rapporto di amicizia, che dopo tantissimi anni si rinnova, come ogni anno, con una cena e tanti sorrisi.

Accade a Marsala. Sono gli alunni della scuola elementare "Garibaldi", usciti nel 1968, alunni della maestra Maria Giovanna Parrinello in Picciotto. Per loro una serata spensierata, ricordi che diventano aneddoti. Conclusa la scuola spesso ci si saluta e ognuno insegue i propri progetti, quel filo che si chiama “affetto” in questo caso non si è mai spezzato, si sono riuniti intorno ad una tavola quasi tutti insieme come fossero tornati fra i banchi di classe. Si torna a quei momenti lì, dove nessuno era ancora qualcuno ma porta ancora nel viso lo stesso sguardo di allora.

In America si chiama reunion ed è quasi una scienza, da noi ritrovarsi con i vecchi compagni di scuola è ancora un evento abbastanza informale e non del tutto scontato, le emozioni però sono moltissime.

Niente foto sbiadita a corredo ma quella attuale, perché la vita è un fluire e va raccontata in ogni sua sfumatura. Condivisioni di vite diverse, il gruppo di “alunni” è ancora più affiatato e intenzionato a battere un nuovo record: appuntamento al prossimo incontro. All’appello, in questa comitiva, mancava solo il deputato regioanale Stefano Pellegrino, impegnato in commissione Bilancio.