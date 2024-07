Rimpatriate: si ritrovano dopo mezzo secolo gli alunni dello Scientifico di Marsala

24/07/2024 09:14:00

Dal 1969 al 1974: sono gli anni trascorsi insieme, in grande armonia, fra i banchi della sezione C del Liceo scientifico di Marsala "Pietro Ruggieri".

Nell'incantevole cornice della laguna dello Stagnone, sulla terrazza del Golden Hour, sedici di loro si sono dati appuntamento per trascorrere insieme una serata straordinaria, fatta di ricordi, di memorie, di aneddoti, di esperienze vissute durante i trascorsi 50 anni dalla fatidica data del Diploma.

Sono state ore intense di magia... mentre i commensali si raccontavano, fra cibo e musica , anche per gli assenti.... intanto traspirava tanto amore e voglia di stare insieme, come se il tempo si fosse per un momento fermato, nella consapevolezza che esserci sia la testimonianza più autentica che "i migliori anni", trascorsi tra i banchi, sono stati quel trampolino di lancio che ha segnato le nostre vite ed ancora con tanta voglia di continuare nuove esperienze e nuovi progetti.

"In questo contesto di memorie e di passato, vivo ed alto è stato il ricordo dei quattro compagni che, lungo questa traiettoria, ci hanno lasciato prematuramente" scrivono i partecipanti.

Da sinistra: Salvatore De Vita, Pino Marrone, Enza Misso, Severino Balsamo, Salvatore Vaiasuso, Anna Pace, Marilena Fratelli, Graziella Campanella, Giacomo Arini, Antonello Gerardelli. La fila dietro sempre da sinistra: Vannella Maggio, Emanuele Fratelli, Salvatore Laudicina, Michelangelo Passalacqua. E poi Mimma Puma ed Angelo Tumbarello.

