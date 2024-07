Concluso a Marsala il progetto transfrontaliero "Green City" assieme al Comune di Alcamo

25/07/2024 18:10:00

Si è concluso martedì a Marsala il progetto transfrontaliero "Green City", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato in collaborazione con l'ONG ICU (Istituto per la Cooperazione Internazionale) di Roma. La cerimonia di chiusura si è svolta presso il Complesso Monumentale San Pietro e ha visto la partecipazione in videoconferenza dei partner provenienti da Giordania e Libano, oltre ai rappresentanti dell'AICS.

Il progetto ha coinvolto dodici organizzazioni, tra cui il Comune di Marsala come capofila e il Comune di Alcamo, insieme a partner internazionali come l'Università tedesca in Giordania, il Centro Libanese per la Conservazione dell'Energia e l'ONG Arcanciel, specializzata nella gestione dei rifiuti solidi urbani. Durante l'evento, si sono discusse le sfide legate al cambiamento climatico e si è sottolineata l'importanza di creare nuovi partenariati per lo sviluppo sostenibile.

Il sindaco Domenico Surdi ha dichiarato: "Green City insiste sulla cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo sostenibile dei territori e sulla responsabilità intergenerazionale. La terra non è nostra e dobbiamo preservarla per le generazioni future".

Il progetto si è concentrato su tre macro-aree: gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ed economia circolare, efficientamento energetico e uso delle energie rinnovabili, e creazione di partenariati territoriali internazionali. Tra le iniziative realizzate, sono state organizzate sessioni di formazione per politici e tecnici delle municipalità giordane e libanesi, giornate di sensibilizzazione per la società civile e le scuole, miglioramenti nella raccolta e riciclo dei rifiuti, e l'installazione di impianti fotovoltaici e LED.

Il progetto si concluderà con la futura sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i comuni italiani e le municipalità di Libano e Giordania, segnando un passo importante verso la cooperazione internazionale e la sostenibilità ambientale.

******

Alcamo Marina, l'Enel riqualifica l'impianto di illuminazione - Continuano gli interventi di Enel X, riguardanti l’impianto di illuminazione pubblica comunale, volti ad assicurare un maggiore risparmio energetico; Enel X è l’azienda cui il Comune ha

affidato la gestione dell’intero impianto di illuminazione costituito da 6.731 centri luminosi e 60 Quadri Elettrici di comando. In particolare a partire da mercoledì, ad Alcamo Marina in via dell’Antica Tonnara, saranno rimossi alcuni pali ammalorati ed installati 5 proiettori temporanei per evitare di lasciare la zona in ombra.

"Stiamo lavorando per le operazioni di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica; questa settimana la ditta, dopo i sopralluoghi effettuati già nei giorni scorsi, sarà ad Alcamo Marina, in via dell’Antica Tonnara, per rimuovere 9 sostegni, quelli più ammalorati che andranno successivamente sostituiti, e contestualmente installare 5 proiettori temporanei, proprio per evitare che la zona resti scarsamente illuminata”.Alberto Donatoassessore ai lavori e servizi pubblici"