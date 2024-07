Erice, stop alla sosta gratuita per le auto elettriche: pioggia di multe per gli automobilisti

25/07/2024 17:00:00

Un'amara sorpresa per i possessori di veicoli elettrici che si recano a Erice. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori, abbiamo scoperto che l'esenzione dal pagamento della sosta nelle strisce blu per le auto elettriche, precedentemente in vigore nel comune ericino, non è stata rinnovata.

"Ho trovato una serie di multe a San Giuliano – racconta un cittadino amareggiato – ne ho prese quattro di fila con la mia auto elettrica. Non capisco come sia possibile che non mi sia stato comunicato nulla".

Una situazione che contrasta con quanto avviene a Trapani, dove l'ordinanza che prevede la sosta gratuita per le auto elettriche è stata rinnovata. Questa disparità di trattamento sta creando non poca confusione e malcontento tra gli automobilisti, che si vedono costretti a pagare multe salate per una situazione che ritengono ingiusta.

Consultando il sito del Comune di Erice, abbiamo verificato che l'ultima proroga della gratuità per le auto elettriche risale al 2023. "È inaccettabile che non ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione comunale – continua il cittadino – soprattutto considerando che si tratta di una misura che ha incentivato l'utilizzo di veicoli ecologici".

Un’occasione mancata per promuovere la mobilità sostenibile

Questa decisione dell'Amministrazione comunale di Erice appare in contraddizione con gli sforzi che molte città stanno facendo per promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l'utilizzo di veicoli elettrici. L'esenzione dal pagamento della sosta è infatti un incentivo importante per spingere i cittadini a scegliere mezzi di trasporto meno inquinanti.

Le richieste dei cittadini

I cittadini chiedono maggiore chiarezza e trasparenza da parte dell'amministrazione comunale. "Ci aspettiamo una spiegazione ufficiale sui motivi di questa decisione e, soprattutto, un intervento urgente per risolvere questa situazione – conclude il cittadino – È necessario che venga ripristinata la gratuità della sosta per le auto elettriche, almeno fino a quando non verrà adottata una nuova normativa che tenga conto delle esigenze dei cittadini e dell'ambiente".

“È una questione che ho affrontato con il comandante della polizia locale – dichiara la prima cittadina – e capiamo le perplessità. È vero che molte città hanno deciso di esentare le auto elettriche da questo pagamento, ma dobbiamo valutare attentamente l'impatto economico per il nostro comune".

La sindaca sottolinea come la diffusione delle auto elettriche e ibride stia crescendo rapidamente e che molte amministrazioni comunali italiane abbiano optato per non prevedere esenzioni, proprio per evitare perdite di introiti. "Il comandante della polizia locale, al momento fuori sede, rientrerà venerdì – prosegue Toscano – e sabato affronteremo insieme questa questione. Vogliamo trovare una soluzione che sia equa per tutti e che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle necessità del nostro bilancio".