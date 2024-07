  Custonaci, un nuovo presidio rurale dei Vigili del Fuoco per la sicurezza del territorio

25/07/2024 06:00:00

Custonaci, 24 luglio 2024 – Una giornata storica per Custonaci e per l'intera provincia di Trapani: è stato inaugurato il nuovo presidio rurale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e delle massime autorità civili, militari e religiose.

Il nuovo presidio rurale rappresenta un importante potenziamento delle squadre operative AIB (Antincendio Boschivo), in linea con il "Programma Operativo Annuale" della Regione Siciliana per il 2024. L'obiettivo è fronteggiare al meglio gli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia che ogni anno devastano il territorio trapanese e siciliano, causando ingenti danni al patrimonio naturalistico, faunistico e privato.

Le parole del Sottosegretario Prisco

"Questa è una scelta ben precisa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: aumentare la presenza in territori particolarmente sensibili come questo, immerso in due riserve naturali- ha dichiarato il Sottosegretario Prisco -. Un presidio territoriale significa maggiore sicurezza, che a sua volta si traduce in opportunità di crescita per il territorio, aumentando l'attrattività turistica. Valuteremo le eventuali richieste per un distaccamento permanente, ma l'inaugurazione di questo presidio rurale è già un grande passo avanti".

Un progetto nazionale per la sicurezza rurale

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall'Oppio, ha sottolineato l'importanza del progetto dei distaccamenti rurali, di cui quello di Custonaci è un tassello fondamentale. "Questo presidio, vicino a due riserve naturali, consente di avere una squadra presente nei mesi più difficili, da giugno a settembre. Grazie al contributo del Comune e della Regione, siamo riusciti ad operare in tempi rapidi, garantendo una risposta tempestiva agli incendi, soprattutto in caso di vento forte".

Un primo passo verso un presidio stabile

Il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo primo traguardo, che rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di un presidio stabile sul territorio. "La presenza dei sindaci dei comuni limitrofi dimostra l'importanza di questo presidio per l'intera area. La tutela della vita umana, dell'ambiente e della fauna è al centro della nostra iniziativa".