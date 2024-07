Ryanair, quattro ore di ritardo per il Trapani - Napoli. 250 euro di rimborso per un marsalese

25/07/2024 12:04:00

Il volo Ryanair Trapani Napoli ha portato un ritardo di oltre quattro ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.

Anziché atterrare alle 17:15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Napoli solamente alle 21:39. Un ritardo di oltre quattro ore per un cittadino di Marsala, avvenuto il 6 luglio 2023, che ha portato non pochi isagi a lui e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Trapani, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà sborsare il pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero.

Il passeggero è stato assistito da ItaliaRimborso, una delle tante agenzie che si occupano di queste pratiche. Si tratta dell'applicazione il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse.

Se anche a voi è capitato o capiterà di subire un ritardo di queste proporzioni, qui ci sono le istruzioni dal sito dell'Enac.