Trapani, Lungomare pericoloso: bambino ferito, lavori rinviati ma avviata la messa in sicurezza 

26/07/2024 12:07:00

Il tanto atteso restyling del lungomare Dante Alighieri a Trapani è stato rinviato a fine agosto a causa del grave degrado della struttura, ulteriormente peggiorato da gravi atti vandalici. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo di Vincenzo Guaiana, assessore ai Lavori Pubblici insieme alla ditta appaltatrice.

La priorità è ora la messa in sicurezza immediata dell'intera litoranea fino a Punta Tipa, freuentata da famiglie e sportivi, per la rimozione immediata parti pericolose come le barre arrugginite che hanno causato il ferimento di un bambino.

I lavori di ripristino, attesi con ansia da residenti e turisti, dovevano iniziare giovedì mattina, ma gli atti di vandalismo che hanno ridotto in brandelli i muretti, richiedono materiali edili di non immediata reperibilità. Nel frattempo, l'intervento urgente di messa in sicurezza garantirà la fruibilità del lungomare, meta molto frequentata da bambini, famiglie e sportivi.

"Siamo stati con l'impresa, che giustamente metterà in sicurezza la parte danneggiata – dichiara Guaiana -. Anche loro confermano che il danno non è stato accidentale, ma causato da atti vandalici. Purtroppo, a causa della difficoltà nel reperire i materiali ad agosto, l'impresa si limiterà a rimuovere le parti pericolose, come le barre arrugginite. I lavori di ristrutturazione vera e propria inizieranno a fine agosto.

Nel frattempo, è importante rimuovere le parti arrugginite che possono causare danni, come è successo a un bambino che si è tagliato – continua l’assessore -. Potrebbe essere utile sostituirle con qualcosa di meno pericoloso, come il legno. L'impresa ha spiegato che, quando verranno ripristinati i muretti, verranno utilizzati gli scatolati di acciaio, che servono a proteggere il marmo e a facilitare la sostituzione delle barre usurate – conclude -.

Per evitare problemi di manutenzione, le barre verranno controllate ogni due anni. Infine, è importante sistemare le parti rotte della struttura per evitare che le persone si siedano e si facciano male”.