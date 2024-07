Marsala: il semaforo non funziona, incidente all'incrocio di Cuore di Gesù. Tre persone in ospedale

26/07/2024 19:08:00

Non uno, ma ben due incidenti sono avvenuti all'incrocio di Contrada Cuore di Gesù a Marsala, dove il semaforo, attualmente guasto, è impostato in modalità giallo lampeggiante. Un primo incidente si è verificato ieri, causando danni ai veicoli coinvolti, fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo.

Questo pomeriggio, invece, si è verificato un altro scontro che ha coinvolto due veicoli: una Grande Punto, guidata da una donna che proveniva dalla zona mare e si immetteva sulla statale, e un furgone Renault con a bordo due uomini, che procedeva in direzione Mazara. Sia la donna che i due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale "Paolo Borsellino". Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani di Marsala per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incrocio in questione, situato lungo la Statale 115, è noto per essere uno dei più pericolosi dell'intero territorio comunale, e i frequenti incidenti, alcuni purtroppo mortali, ne sono una triste testimonianza. Uno degli ultimi incidenti gravi si è verificato a febbraio, coinvolgendo una Lancia Ypsilon e un SUV.