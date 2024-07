29/07/2024 06:00:00

• Volley: la Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto i gironi che comporranno la serie B1 di Volley Femminile 2024/25. La prima novità è il numero dei gironi che passano da sei a quattro con quattrordici squadre per girone. Nel girone D, quello che interessa il Marsala Volley saranno tre le squadre laziali: VolleyRò Roma, Pomezia, Santa Lucia Roma; due le squadre campane: Arzano e Torre Annunziata; il Volley Pescara, unica abruzzese; tre pugliesi: Fasano, Bisceglie e Castellana Grotte; le sirene di Crotone per la Calabria; e le quattro siciliane: Santa Teresa di Riva, Caltanssetta, Modica ed il Marsala Volley. Un girone che farà viaggiare tanto le ragazze di Coach D'Amico a testimonianza delle difficoltà che il girone più insulare ha da sempre avuto. Ma questo è il secondo anno della nuova società che già dalla precedente aveva intessuto una stagione di ottima qualità ed in questa stagione si candida ad essere il roster da battere della serie B1 girone D. La prima giornata del Campionato si terrà il 12 ed il 13 ottobre 2024, l'ultima il 10 e l'11 maggio 2025 per una stagione che vedrà, differentemente dalla passata, la promozione della prima squadra del girone ed un ricorso ai play off che interesserà i quattro gironi e da cui uscirà la quinta squadra promossa in A2.

• Vela: Giulia Schio Campionessa del Mondo Youth 2024 di 49ers in coppia con Sofia Giunchiglia. Una giovanissima carriera costellata da tanti successi quella di Giulia Schio che parte dalle acque antistanti il Circolo Canottieri di Marsala e che oggi, nelle acque di tutto il mondo, dimostra la grande qualità della vela lilibetana che tanti successi di carattere mondiale, nelle varie categorie, ha da sempre ottenuto. Giulia Schio ha commentato a terra: "E' stata una gara ad alto contenuto adrenalinico. Siamo stati veloci oggi e ci siamo fidati di noi stessi sul percorso di gara". Sofia Giunchiglia ha continuato: "Determinante è stata la virata a sinistra all'inizio della gara finale. È stata la scelta giusta e poi abbiamo avuto le capacità per tenere tutti dietro di noi per il resto della gara". Il duo italiano battezzato "thesiciliansblondies" è alla terza partecipazione ad un mondiale junior, nel 2022 si piazzò 18ma e lo scorso anno seconda - Credits: filmato premiazione, Giunchiglia.

• Futsal: Il mercato del Marsala Futsal 2012 è stato ricco di movimenti. Diverse le partenze ma anche tante riconferme e nuovi acquisti per partire con una nuova annata ancora una volta all’insegna della serie B di Calcio a 5 che ha visto gli azzurri cari al presidente Paolo Tumbarello, affermarsi come outsider della passata stagione, approdati alla seconda divisione professionistica - quarta divisione grazie alla vittoria in Coppa Italia. Nuovo arrivo e punta di diamante di Torrejon sarà Israel Caro Barroso, che vanta 307 reti; la scorsa stagione ha militato nella Gear in A2. “Stiamo lavorando bene per costruire la squadra che Mister Torrejon ha chiesto - afferma il Presidente Tumbarello -. Gli obiettivi del coach sono chiari: vincere tutti i titoli del Marsala Futsal con Under 19, Under 23 e prima squadra. Per questo non tralasciamo nessuno, cercando di rinforzare il settore giovanile in vista della prossima stagione. D’altronde i giovani sono stati la carta vincente per il primo anno in serie B e per il quarto posto raggiunto. A parte un ’90 e un ’94, il Marsala Futsal è formato da giocatori tutti nati negli anni 2000”. Primo allenamento al Palasport cittadino il 19 agosto, in vista sia dell’inizio del Campionato che della Coppa Divisione che prenderà il via il prossimo 21 settembre per i nati dal 2002 in poi.

• Calcio Eccellenza: il Marsala approda nel Campionato di Eccellenza grazie all'acquisizione del titolo sportivo del Mazara 46 senza passare dai rischi del ripescaggio. In questi giorni, a Marsala la presenza del nuovo socio del sodalizio lilibetano Leonardo Curatolo che ha gestito i passaggi legali dell'operazione. L'imprenditore marsalese, con interessi lavorativi nei Balcani, ha presenziato alla conferenza stampa di mercoledì sera tenutasi presso la sede sociale di Piazza Marconi ed ha illustrato quella che è una programmazione societaria fatta di piccoli ma sostanziali passi in avanti. Le novità sono relative anche al nome societario che è cambiato da Football Club Marsala in Marsala 1912, una chicca, quella del riferimento all'anno di nascita del Calcio a Marsala, tante volte richiesta anche dai tifosi azzurri durante la passata stagione e che vista la trasformazione in società a responsabilità limitata concede un carattere di professionalità e di partecipazione emotiva al soggetto sportivo che ne amplia gli orizzonti futuri. Curatolo ha posto l'accento sull'intenzione societaria di voler garantire un futuro roseo di grandi soddisfazioni per i colori azzurri grazie ad una programmazione economica professionale che possa garantire una stabilità sportiva ormai dimenticata dai tifosi azzurri che se gioivano un anno, nel successivo si disperavano. Una stabilità che almeno ad oggi porta il Marsala 1912 a giocarsi le sue chances nel campionato di Eccellenza.

• Basket: oltre dieci anni di storia sulle spalle per il "Shock Da Ground", l'evento sportivo estivo più atteso alle nostre latitudini che dal 25 al 28 luglio a Piazza della Vittoria a Marsala è stato il palcoscenico di un'emozionante manifestazione dedicata allo street basket 3x3, combinando sport, intrattenimento e cultura urbana diventando un punto di riferimento per gli appassionati. Quest'anno, oltre alle finali regionali giovanili organizzate dalla FIP Sicilia, l'evento si è arricchito di una novità importante: l'assegnazione della categoria "Master". Questo riconoscimento fa del torneo l'unica tappa in Sicilia del Circuito 3x3 Estathè, qualificante per le Finals nazionali che si terranno a Cesenatico in agosto. Qui, le squadre si sono contese il titolo di Campioni d’Italia 2024, elevando ulteriormente il prestigio del basket 3x3 a Marsala. Le competizioni hanno avuto inizio ogni giorno alle 15:30 fino a tarda sera, offrendo non solo un intenso spettacolo sportivo ma anche una serie di esibizioni artistiche. I canestri acrobatici degli Space Jumpers hanno stupito il pubblico con le loro spettacolari performance ed ospiti come Gigi L'altro, Lorrè, Dj Yanez e Lightningman the Robot, figure di spicco della scena artistica urbana. Il gran finale è stato segnato dal concerto del rapper Mondo Marcio, che ha chiuso in grande stile questa edizione di "Shock Da Ground" che non è solo un torneo di basket, ma una vera e propria festa che celebra l'energia e la creatività giovanile, offrendo un'esperienza indimenticabile sia per gli atleti che per gli spettatori.

• Ju Jitsu: il giovane marsalese Francesco Caldarella approda ai Campionati del Mondo di Ju Jitsu che si terranno nell'isola di Creta dal 28 ottobre al 4 novembre prossimi. La prestigiosa qualificazione è stata possibile a seguito del primo posto di Francesco conquistato nel torneo di selezione nazionale del Palapellicone di Ostia la scorsa settimana. L'evento ha visto la partecipazione di circa 700 atleti nelle varie categorie e l'atleta lilibetano da tempo già nel giro della nazionale potrà indossare la maglia azzurra rappresentando la scuola Brasilian Ju Jitsu del Maestro Davide Cialona che ne segue la preparazione tecnica e fisica da diversi anni.