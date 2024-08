Trapani, iniziata la "quindicina". La Diocesi si prepara alla Festa della Madonna e Sant'Alberto

03/08/2024 19:10:00

Dal 1° agosto è iniziata la secolare tradizione della “quindicina” alla Madonna di Trapani, patrona della Diocesi di Trapani il cui culto nei secoli si è diffuso in molti centri dell’Europa e del Mediterraneo. Ancora oggi il 15 di agosto viene celebrata sia a Tunisi sia a Casablanca.

Il comitato dei festeggiamenti promosso dalla parrocchia Cattedrale e dal Comune di Trapani ha diffuso il programma delle celebrazioni che si terranno a Trapani dove il 7 di agosto si celebra la festa del patrono Sant’Alberto degli Abati che dal 2007 con decreto della Santa Sede è anche patrono secondario della Diocesi.

Tra le novità di quest’ anno la celebrazione di un convegno sulla festa della Madonna di Trapani a Tunisi dopo che lo scorso anno il vescovo Fragnelli ha presieduto la processiona a La Goulette su invito dell’arcivescovo di Tunisi.

“Ci prepariamo a vivere questo periodo di festeggiamenti tenendo fisso nella mente e nel cuore che siamo e vogliamo essere una grande famiglia, capace di condividere i propri beni con tutti, di aprire le porte del cuore ai migranti, di rafforzare sentieri di pace nel mondo in affanno. Maria, la madre migrante che unisce le sponde del Mediterraneo, insegni anche alla nostra generazione a cantare l’amore del Signore, base e fondamento dell’amore tra tutti i suoi figli.Assicuro a tutti i fedeli e a tutti i pellegrini che in questi giorni raggiungeranno il Santuario della Madonna di Trapani anche da altri paesi e centri la mia benedizione e la preghiera di tutti i sacerdoti, dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Di seguito il programma dettagliato.

DALL’1 AL 15 AGOSTO 2024 - QUINDICINA

in preparazione alla Solennità della MADONNA DI TRAPANI (16 agosto) nel Santuario “Maria SS.Annunziata”

ORE.6.00: Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ORE 7,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dai parroci del Vicariato di Trapani

ORE 18.00: Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ORE 18.30: Celebrazione Eucaristica

In Cattedrale:

Ore 18,30: Quindicina in onore della Madonna di Trapani

Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica

FESTA IN ONORE DI S. ALBERTO - 6/7 AGOSTO 2024

PATRONO DELLA CITTA' E PATRONO SECONDARIO DELLA DIOCESI

DAL 3 AL 5 AGOSTO - TRIDUO A S.ALBERTO

ORE 18,00: Triduo - ORE 18,30: Celebrazione Eucaristica - Parrocchia S.Alberto

ORE 18,00: Triduo - ORE 18,30: Celebrazione Eucaristica – Santuario

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

ore 10.00: Celebrazione Eucaristica - Santuario "Maria SS. Annunziata"

Rito della benedizione dell'acqua e del dono del cotone di Sant' Alberto.

ore 20.00: Trasporto della statua-reliquiario di S. Alberto dal Santuario alla Cattedrale.

Itinerario: Santuario, via Conte A. Pepoli, via Palma, piazza Nicolodi, viale Regione Siciliana, via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto - Rione "S. Alberto"), via Salemi, via Marsala, via G. B. Fardella, piazza Vitt. Emanuele, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Veneto (Consegna delle Chiavi), via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 21.30: Piazza Municipio - Consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco Giacomo Tranchida.

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2024 - SOLENNITA' DI S. ALBERTO

ore 9.30: dalla Cattedrale Sfilata dell'Ass. Tamburini Trapanesi "Trinacria"

ore 11.00: Celebrazione Eucaristica - Cattedrale Benedizione dell'acqua di S. Alberto e bacio della reliquia.

ore 19.30: Celebrazione Eucaristica - Cattedrale presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.45: Processione della statua-reliquiario di S. Alberto (dalla Cattedrale al Santuario)

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Serisso, via San Francesco, via Domenico Giglio, viale Regina Elena , piazza Garibaldi (dietro la statua) viale Reg. Elena (Casina delle Palme) , via Torrearsa, piazza Saturno, piazza Scarlatti, via Biscottai (nel luogo dove nel 1624 apparve Sant'Alberto), via Carrara, corso Italia, via XXX Gennaio, piazza Municipio.

Piazza Municipio - Preghiera conclusiva presieduta dal Vescovo di Trapani.

Trasporto della statua-reliquiario di S. Alberto al Santuario a cura dei padri carmelitani

Itinerario: piazza Vitt. Veneto, via Reg. Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, via conte A. Pepoli, Santuario Maria SS. annunziata.

10 AGOSTO 2024 SANTUARIO DELLA MADONNA DI TRAPANI

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli

Ore 19.30 Convegno “La madre migrante che unisce le rive del Mediterraneo. La Madonna di Trapani a Tunisi” Intervengono Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo, Luigi Biondo, direttore del parco Archeologico di Segesta. Conclusioni di Pietro Maria Fragnelli vescovo di Trapani

10 AGOSTO 2024 CATTEDRALE SAN LORENZO

FESTA DI SAN LORENZO, TITOLARE DELLA CATTEDRALE E PATRONO DEL QUARTIERE

SABATO 10 AGOSTO 2024

ore 11.00: Celebrazione Eucaristica e amministrazione del sacramento della Cresima Cattedrale

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica nella solennità di S. Lorenzo - Cattedrale

ore 21.00: Rappresentazione Teatrale, a cura dell'Ass. "Laurenziana" - Casina delle Palme

FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TRAPANI - 13/16 AGOSTO 2024

PATRONA DELLA CITTA' E DELLA DIOCESI

MARTEDÌ 13 AGOSTO 2024 - NOTTE MARIANA

ore 21.00: Porto Peschereccio - Processione a mare a cura della Capitaneria di Porto e Arrivo della statua della Madonna di Trapani, accolta dalle Autorità civili, militari e religiose.

Preghiera comunitaria alla Madonna con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Porto Peschereccio, via dei Marinai, via Carolina, piazza Gen.Scio, Corso Vitt.Emanuele, Cattedrale.

Affidamento alla Madonna di Trapani - Cattedrale

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2024

ore 17.30: Porta delle Botteghelle - Ossuna

Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare.

Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle

vittime del mare.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2024 - SOLENNITÀ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

ore 05.30: Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale al Santuario, con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza Martiri D'Ungheria, via Conte A. Pepoli, Santuario.

ore 07 - 08 - 09 - 10 - 11,15 e 12,30: Celebrazioni Eucaristiche - Santuario

ore 11.00 e ore 19.00: Celebrazioni Eucaristiche – Cattedrale

ore 22.00: (dinanzi Palazzo Cavarretta) XVI Concerto "ai Santi Patroni" della Banda Musicale "Città di Paceco", diretta dal M° Claudio Maltese.

VENERDÌ 16 AGOSTO 2024 - SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI TRAPANI

ore 09.30: (dalla Cattedrale) Sfilata del gruppo Tamburini Trapanesi "Trinacria".

ore 10.00: Concelebrazione Eucaristica – Santuario presieduta da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

ore 11.00: Celebrazione Eucaristica - Cattedrale.

ore 12.00: Supplica alla Madonna di Trapani - Santuario

ore 18.00: Palazzo Cavarretta - Omaggio Floreale ai Santi Patroni della Città da parte dei Vigili del Fuoco di Trapani

ore 18.30: Celebrazione Eucaristica - Santuario

ore 19.30: Concelebrazione Eucaristica - Cattedrale presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.45: Processione della statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Serisso, viale R. Elena, via Amm. Staiti, via XXX Gennaio, piazza Vitt.Veneto, via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 24.00: Giochi Pirotecnici - Piazza Vittorio Emanuele