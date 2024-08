Trapani: la storia di Mauro La Barbera, il più giovane assunto nel centro distrubuzione della posta

15/08/2024 08:00:00

Non solo inserimenti di personale portalettere per l’attività di recapito sul territorio. Anche in provincia di Trapani Poste Italiane porta avanti la campagna di selezioni che in Sicilia quest’anno ha prodotto a oggi oltre 15 assunzioni a tempo indeterminato nel solo comparto della logistica.

Dal primo luglio, presso il Centro di distribuzione cittadino di Trapani Platamone è così entrato in servizio Mauro La Barbera. Ventottenne di Misilmeri in provincia di Palermo, la nuova risorsa è il più giovane addetto alla produzione dell’intero centro, e insieme alla squadra dei colleghi si occupa della lavorazione dei numerosi pacchi in arrivo presso il sito e da smistare verso le successive destinazioni.

Il suo percorso in Poste Italiane ha inizio con l’inserimento del curriculum sul sito dell’azienda in risposta a una posizione aperta sul territorio nazionale. Proposta la candidatura per la regione Lombardia, per l’allora 23enne la prima sede di lavoro sarà il Centro di meccanizzazione postale di Brescia, dove svolgerà il servizio per un anno. Un’esperienza che definisce gratificante e formativa, nonché l’occasione giusta per mettersi in gioco in un campo totalmente diverso dalla

ristorazione, dove aveva svolto diverse piccole esperienze ma che, ammette, non rappresentava la sua strada.

“Non potrò dimenticare il momento dell’attesa chiamata da parte di Poste Italiane – racconta -. Quello stesso giorno avevo terminato e superato il corso per barman, eppure davanti alla proposta dell’azienda giunta nemmeno un’ora dopo non ho esitato un attimo ad accettare. Sentivo che

quell’opportunità andava colta, e a oggi ho la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta”.

Terminato il periodo di lavoro in Lombardia e rientrato in Sicilia, Mauro torna a investire sulla sua formazione con un corso come sviluppatore software grazie al quale trova un nuovo impiego. Nel frattempo, però, prova più volte a riproporsi in Poste Italiane, caparbietà premiata con una successiva assunzione a tempo indeterminato proprio nella sua Isola.

“Oggi, a 28 anni - afferma il neo dipendente della sede di via Platamone -, grazie al mio lavoro ho la possibilità di realizzarmi e di rendermi indipendente dalla famiglia. Dopo la firma del contratto ho comprato la mia prima macchina. Nonostante sia solo all’inizio, mi auguro che questo momento rappresenti il primo step di un percorso di crescita che una grande azienda può offrirmi”. Prosegue in questi giorni la ricerca di personale portalettere da parte di Poste Italiane sul territorio nazionale.