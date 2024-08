I Rotary Club di Marsala e Mazara aderiscono a "Adottiamo una Scuola per la Pace in Terra Santa".

28/08/2024 18:10:00

I Rotary Club di Marsala e Mazara aderiscono al progetto "Adottiamo una scuola per la Pace in Terra Santa". Nel corso dell'anno rotariano 2024/2025, il Rotary International concentrerà i suoi sforzi sulla promozione della Pace a livello globale. La Presidente Internazionale Stephanie Urchick ha espresso il desiderio che dalle singole iniziative locali nasca una forza collettiva capace di ispirare e coinvolgere tutti. Citando l'immagine del "lanciatore di stelle marine", evocata all'inizio del suo mandato, Urchick ha invitato ogni club a essere protagonista di un cambiamento tangibile, partendo dal piccolo per raggiungere grandi obiettivi.

In linea con questa visione, il Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, Giuseppe Pitari, ha sottolineato: "Siamo certi che il sogno di un uomo solo, se riesce a contagiare molti altri, può diventare un cambiamento. Come il 'lanciatore di stelle marine', dobbiamo ispirare con il nostro esempio."

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dal progetto "Adottiamo una Scuola per la Pace in Terra Santa", promosso da Ivana, moglie del Governatore Pitari. Il progetto mira a coinvolgere i club del Distretto nella creazione di opportunità di dialogo e confronto tra giovani cristiani, musulmani ed ebrei nelle scuole della Terra Santa. Queste istituzioni, oltre a garantire un'istruzione di qualità, rappresentano infatti un vero e proprio laboratorio di pace, dove l'educazione diventa strumento per costruire un futuro migliore.

L'iniziativa ha trovato un alleato importante nell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Luogotenenza di Sicilia, che ha deciso di sostenere il progetto impegnandosi a raddoppiare le contribuzioni del Distretto. Questo sostegno dimostra la forza di una partnership che, partendo dalla Sicilia, vuole lanciare un messaggio di speranza e collaborazione internazionale.

Anche i Rotary Club di Marsala, guidato da Andrea Aldo Galileo, e di Mazara del Vallo, con a capo Gaspare Ingargiola, hanno risposto prontamente all'appello. Durante la recente visita del Governatore ai rispettivi club, entrambi hanno contribuito con una donazione di 500 euro ciascuno, dimostrando concretamente il loro impegno per la causa.

L'obiettivo finale è chiaro: sostenere queste scuole significa non solo promuovere l'istruzione, ma anche gettare le basi per una Pace duratura, in Terra Santa e nel mondo intero.